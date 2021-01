Camillero del ISSSTE renuncia y quema su uniforme porque no recibió vacuna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El camillero suplente Daniel Guadarrama renunció a su trabajo porque no ha recibido la vacuna contra el covid-19, que sí aplicaron, dijo, a “personal que está detrás del escritorio” en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Tepic, Nayarit.

“Soy Daniel Guadarrama, estuve trabajando en el ISSSTE, más de ocho años trabajando. Desde que empezó el covid tuve la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna, y ayer veo (que reciben la vacuna) compañeros que realmente estuvieron atrás del escritorio y realmente no lo valoran a uno como suplente. Desde hoy dejo de trabajar ahí en el ISSSTE”, señaló en un video de 1:18 minutos difundido en redes sociales.

#CirculaEnRedes | El es Daniel Guadarrama, camillero del ISSSTE en Nayarit con una trayectoria de 8 años y que formo parte del personal de primera línea frente al #Covid19 y denuncia que las vacunas fueron destinadas a familiares de los sindicalistas uD83DuDC47 pic.twitter.com/ybYfKPaxq5 — uD835uDE13uD835uDE11uD835uDE08.uD835uDE14uD835uDE1F uD83DuDE21 #NoHagasReuniones (@SomosLJA) January 15, 2021

Mientras hablaba, Daniel se quitó gafete y casaca y los tiró al suelo, junto con su uniforme azul, y les prendió fuego, luego de anunciar su renuncia porque no lo vacunaron.

“Me quito la camisa porque la realidad no vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador. Hoy me digno y me duele demasiado lo que voy a hacer, porque es algo que quiero, que hago con amor”, agregó, mientras se agachaba y la cámara lo enfocaba completamente cuando quemó su uniforme. Al final sólo dijo: “Gracias”.

También en redes sociales circuló una denuncia de personal del ISSSTE en Nayarit, porque se dio prioridad a médicos, enfermeras y personal administrativo que está confinado, así como a comisionados de los sindicatos y familiares, que no trabajan en esa institución.

Hasta ahora, subrayaron, no se ha inoculado al personal suplente que sí está en la primera línea de lucha contra el covid-19.

Hechele la mano mi @lopezobrador_ los hechos en el Hospital Issste Tepic, Nayarit. pic.twitter.com/HXLDDFHA4F — Jess Perdom Cullen (@Jesus_Perdom) January 15, 2021

El ISSSTE no ha hecho un pronunciamiento oficial al respecto, pero en sus redes sociales compartió que personal médico en Nayarit “recibió satisfactoriamente la vacuna contra el #COVID19”, y reconoció a quienes han participado en el proceso de combatir la pandemia en beneficio de las y los mexicanos.

El personal médico del #ISSSTE en #Nayarit recibió satisfactoriamente la vacuna contra el #COVID19. Reconocemos a quienes han participado en el proceso de combatir la pandemia en beneficio de las mexicanas y mexicanos.#PorTuBienestar #ISSSTEContigo #MéxicoSolidario pic.twitter.com/6JDfjEfVg1 — ISSSTE (@ISSSTE_mx) January 15, 2021

Ayer llegaron al estado 4 mil 875 dosis de la vacuna elaborada por Pfizer y BioNTech.

Hasta el jueves 14, Nayarit registraba 8 mil 545 casos y mil 109 decesos por covid-19. Y como los contagios van al alza, el gobierno estatal decretó un nuevo confinamiento y el cierre de restaurantes, bares y cantinas, entre otros negocios.