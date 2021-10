Mueren menores de 9 y 11 años en Oaxaca; lo atribuyen al "blackout challenge"

OAXACA, Oax. (apro).– La muerte de dos niñas, una de 11 y otra de 9 años de edad, alertó a la ciudadanía porque presuntamente se suicidaron al participar en el reto viral “el ahorcado” o “blackout challenge”.

Los hechos en los que perdieron la vida las menores ocurrieron la madrugada de este miércoles 20 de octubre en un domicilio de la colonia Monte Albán, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez.

Sin embargo, el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) hizo un llamado a la Fiscalía General de Oaxaca a investigar con diligencia y rigurosidad estos casos, ante el riesgo de que se intente disfrazar un homicidio.

Aunque la Fiscalía General de Oaxaca no ha emitido una postura oficial, trascendió que durante la madrugada, la madre de las menores reportó la muerte de las menores, quienes se ataron una cuerda y se colgaron del barandal de las escaleras que da al segundo piso de su vivienda.

Alrededor de las 06:40 de la mañana de hoy se presentaron las autoridades ministeriales para dar fe y ordenar el levantamiento de los cuerpos de las niñas de 11 y 9 años de edad.

Cabe mencionar que en los estados de Durango y Michoacán, la policía cibernética lanzó alertas a los padres de familia para tener un mayor control sobre el comportamientos de los menores en las redes sociales, porque el nuevo reto viral “blackout challenge” ha provocado suicidios al calificarlos del “juego de la muerte”.

En la alerta piden a los cibernautas que no acepten el reto del ahorcado, no difundir este juego y no creer en todo lo que se publica en la red, porque se los participantes podrían perder el conocimiento, sufrir daños psicológicos, daños físicos irreparables e incluso la muerte.

Por su parte, GESMujer hizo un llamado “urgente” a investigar los suicidios para descartar que encubran feminicidios:

“Además de ser un hecho profundamente indignante, el presunto suicidio (…) de dos niñas de 11 y 9 años, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida la madrugada de este miércoles en la agencia de San Martín Mexicapam, del municipio de Oaxaca de Juárez, representa un llamado de atención urgente ante el riesgo de que las personas agresoras intenten simular un suicidio para encubrir actos de feminicidio”.

Por ello, como GESMujer “hacemos un llamado a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que atienda la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentencia 554/2013, donde indica que absolutamente ‘todas las muertes violentas de niñas y mujeres deben investigarse como feminicidio con perspectiva de género’".

De acuerdo a el monitoreo de la ONG sobre la violencia feminicida, en este año han ocurrido otros dos presuntos suicidios de menores de 18 años.

“Hablamos de cuatro niñas y adolescentes que han perdido la vida de manera violenta, además de cinco mujeres entre 19 y 44 años. En total hay nueve casos que deben ser investigados bajo el protocolo de feminicidio”, abundaron.

Sin considerar los casos registrados como suicidio, en este 2021 suman 72 mujeres, adolescentes, niñas y una bebé que han sido asesinadas, por lo que es sumamente preocupante que actos de violencia extrema pudieran estar ocultos.

Corresponde a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca investigar cada uno de esos casos, porque existen antecedentes como el de Fany, ocurrido en septiembre pasado en la agencia El Porvenir del municipio istmeño de Juchitán de Zaragoza, el cual se registró inicialmente como suicidio, cuando en realidad se trató de un feminicidio, finalizó.