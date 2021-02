Cofepris alerta por vacuna falsa de Pfizer ofrecida en una clínica en Nuevo León

Anuncio de la clínica Spine Clinic By Imperio. Foto: Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lanzó una nueva alerta sanitaria luego de que las autoridades del estado de Nuevo León desmantelaron una clínica en el municipio de San Nicolás de los Garza donde se comercializaba y aplicaba una falsa vacuna contra el covid-19 de la farmacéutica Pfizer-BionTech.

En un comunicado, el organismo advirtió que el fármaco es apócrifo por lo que representa un serio riesgo para la salud.

Según la Cofepris, ayer recibió información de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud de Nuevo León sobre un operativo que se llevó a cabo en el establecimiento SPINE CLINIC BY IMPERIO, ubicado en Ramón López Velarde 130 del municipio de San Nicolás de los Garza, debido a la comercialización y aplicación ilegal de la vacuna BNT162B2 Pfizer/Biontech contra el virus SARS-CoV-2.

La COFEPRIS alerta sobre la falsificación y aplicación ilegal de la vacuna apócrifa contra COVID-19 BNT162B2 Pfizer/Biontech.https://t.co/wVQV3jBEv3 pic.twitter.com/mkw3o3yIOt — COFEPRIS (@COFEPRIS) February 18, 2021

Los productos encontrados en dicho establecimiento, dijo, ostentan el lote 783201 con fecha de caducidad agosto de 2024 y son apócrifos.

En México, dijo, la aplicación de la vacuna preventiva contra el covid-19 es gratuita y solo se aplica de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARSCoV-2, establecida por la Secretaría de Salud.

Ante ello, la Cofepris hizo las siguientes recomendaciones:

--Cualquier vacuna contra el covid-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales y puntos de venta, constituye un fraude y un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia.

--En caso de que le ofrezcan la venta de la vacuna de la empresa Pfizer, S.A. de C.V., no deberá adquirirla, ya que, en México, por el momento, no está autorizada su venta al sector privado; además de que la empresa Pfizer, S.A. de C.V., no ha reconocido a ningún intermediario para este fin, por lo que, si usted adquiere alguna sustancia que se ostente como vacuna, es falsa.

--Si conoce algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, realice la denuncia sanitaria en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias

--Al aplicarse la vacuna mencionada, pueden hacer el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en el apartado de la página de Cofepris: “¿Te hizo daño un medicamento?”, VigiFlow, eReporting, https://www.gob.mx/cofepris o a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

La Cofepris, prosiguió, continuará con las acciones de vigilancia para evitar que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y no representen un riesgo a la salud de la población.

Para mayor información sobre medicamentos y otros insumos para la salud, se puede consultar la página Web de la COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris