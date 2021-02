Congreso de Oaxaca urge instalar mesa de diálogo por conflicto laboral en el MACO

OAXACA, Oax. (apro).- El conflicto laboral que existe entre los Amigos del MACO (Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca) y los trabajadores llegó al Congreso local, donde los diputados aprobaron un punto de acuerdo para pedir a las autoridades estatales atender el problema y evitar así el cierre de esa institución fundada por el maestro Francisco Toledo.

En la sesión de este miércoles, mediante un punto de acuerdo aprobado de urgente y obvia resolución en Sesión Ordinaria Virtual de este miércoles, el congreso urgió a los titulares de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, implementen una mesa de diálogo con la base trabajadora del Museo y la Asociación Civil “Amigos del MACO”.

Asimismo, pidieron a la Titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, para que, en coordinación con la Secretaría de Administración, realicen las gestiones y acciones necesarias para evitar el cierre del MACO y pueda continuar su operación con normalidad.

Es importante señalar que el MACO abrió sus puertas el 28 de febrero de 1992, con el objetivo de resguardar y difundir la obra de los más destacados exponentes de la plástica oaxaqueña de los últimos años, entre ellos Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Rodolfo Nieto, Rodolfo Morales, Francisco Gutiérrez, entre otros.

Cabe mencionar que el reconocido artista Alberto Aragón Reyes decidió destinar los recursos que emplearía en una muestra a realizar en Dinamarca para abonar parte de los sueldos que se le adeuda al personal del MACO desde hace nueve meses.

Dijo que el objetivo es reactivar las actividades del MACO y realizar una exposición en homenaje al maestro Francisco Toledo.

El pintor, escultor e instalador también hizo un llamado a la comunidad artística de Oaxaca y del país, así como a las autoridades, para que se sumen a apoyar a los trabajadores del MACO y los esfuerzos que la Asociación de Amigos de dicho Museo está realizando a fin de obtener financiamiento que permita solventar los sueldos que se adeudan.

El artista visual expresó su preocupación por las condiciones que han debido afrontar las personas que trabajan en el MACO al adeudárseles nueve meses de salarios y prestaciones, por lo cual decidió destinar un apoyo solidario al personal museístico, en agradecimiento a una invitación que le hizo la Asociación de Amigos del MACO para exponer sus obras.

Y adelantó que “a fin de apoyar la gestión que realiza la Asociación de Amigos del MACO ante el gobierno del estado, Aragón Reyes aportará una cantidad que permitirá abonar varias de las quincenas que los trabajadores del Museo no han recibido a causa de pendientes en la justificación de gastos de dicha institución ante la Secretaría de estatal de Finanzas”.

Alberto Aragón, artista nacido en Oaxaca de Juárez en 1980, explicó que decidió apoyar al MACO y sus trabajadores tras consultar la situación con el patronato del Museo, cuyos directivos le explicaron que en lo que gestionan los recursos que aportará el gobierno estatal a la institución, un donativo permitirá ir abonando los salarios que se adeudan a los trabajadores desde mayo de 2020.

Detalló que en este año estaba planeando exponer su obra en la Galería Galschiøt, en la ciudad de Odense, Dinamarca, para lo cual había gestionado recursos que emplearía en el aseguramiento y traslado de sus obras a ese país europeo.

Sin embargo, al enterarse de los problemas financieros que afronta el MACO y recibir la invitación del patronato, Aragón Reyes decidió otorgar su muestra a esta institución y, aprovechando el ahorro en gastos de transporte y seguros, canalizará dichos recursos para abonar parte de los sueldos de quienes trabajan en el Museo, en tanto la Asociación de Amigos del MACO A. C. recibe recursos que le asigna el gobierno estatal.

Lamentó que las circunstancias generadas por la pandemia debido al covid-19 hayan llevado a un retraso nunca visto en el pago de sueldos a los empleados del MACO, y expresó su deseo de que su contribución altruista pueda paliar algunas necesidades de quienes dependen económicamente del Museo.

Consideró que en el caso del MACO hay dos asuntos fundamentales: que el Museo retome actividades de alto nivel a la brevedad posible, y que la situación laboral de quienes trabajan en la institución quede debidamente garantizada mediante contratos justos y puntuales.

También consideró saludable “el llamado que hizo el día de ayer (domingo 31 enero 2021) el patronato del Museo para reformular el manejo del MACO, y expresó que ante todo es imprescindible transparentar el manejo financiero, cumplir con la normatividad oficial para recibir recursos y donativos, así como respetar los derechos humanos de quienes trabajan en el Museo, atendiendo sus urgentes necesidades económicas.

Su solidaridad con los Amigos del MACO y la base trabajadora es en agradecimiento porque en 2017 fue invitado para exponer su escultura monumental “El Pescador” en ese importante espacio cultural del país.

Y ahora, ante una nueva invitación que le hace el MACO para presentar su muestra, decidió canalizar a dicha institución recursos que habría empleado para exponer sus obras pictóricas, escultóricas, gráficas y de instalación en la Galería que su maestro y amigo, el escultor Jens Galschiøt, estableció en la ciudad de Odense, Dinamarca.

El artista oaxaqueño viajó a Dinamarca donde fue acogido en el taller de Jens Galshiot, quien ve en la obra de Alberto Aragón la expresividad y el carácter de un artista auténtico. Esto último queda reflejado con su colaboración en el importante conjunto escultórico “Tin Soldier, The Little Mermaid, Clumsy Hans” en el Hotel Hans Christian Andersen, de la ciudad de Odense, Dinamarca. Asimismo, es autor de “Monument of duality” ubicado en la ciudad europea de Svendborg y del monumento a “8 Venado Garra de Jaguar” adquirido como símbolo emblemático por el municipio de Tututepec, en la región de la costa de Oaxaca.

Su obra pictórica forma parte de importantes colecciones, como son: Galeria Galschiot,colección Figueroa Hernández, colección NIVADA®, colección Hemmelige Galleri y colección Kunstgalleriet. Su obra monumental es un distintivo de las ciudades de odense svendborg, en Dinamarca, y de los poblados de Nectiny en República Checa y Tututepec, Oaxaca en México, es parte de su biografía.