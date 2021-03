Buscadoras en plantón exigen agilizar identificación forense y recuperación en fosas

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Mujeres buscadoras que forman parte de varios colectivos de familias de personas desaparecidas pasaron su tercera noche en el plantón que mantienen bajo el pórtico del Teatro Juárez en esta ciudad, después de haber sostenido una reunión con el Fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, en la que le pidieron agilizar la recuperación e identificación de personas de las fosas clandestinas hasta ahora localizadas.

Aparentemente, tras la reunión sostenida el jueves retirarían su plantón, pero hubo desacuerdo con el contenido del documento de minuta que la Fiscalía les presentó para que lo firmaran.

En el exterior del Teatro Juárez se instalaron con casas de campaña desde el martes, en reclamo por la decisión de la Fiscalía de exhumar, sin la presencia de los colectivos, un cuerpo encontrado en la fosa de El Sauz de Villaseñor, en Celaya.

Ese mismo hecho llevó al colectivo “A tu encuentro” a interponer ante la Procuraduría estatal de Derechos Humanos una queja en contra del fiscal el miércoles 10.

El colectivo recordó que por lo menos desde el 22 de diciembre habían entregado un escrito a la FGE proponiendo la construcción de un diagnóstico de capacidades forenses, una mesa de trámite para investigar fosas o entierros clandestinos y una mesa forense.

Finalmente, el fiscal Zamarripa Aguirre ofreció una reunión, en la que representantes de la mayoría de los colectivos -a algunas buscadoras no les permitieron el acceso a la sede de la FGE con el argumento de que no estaban en una lista de registro para el encuentro- hicieron varias peticiones:

Concretar una mesa de identificación forense para informar sobre avances; establecer un contacto directo y periódico con representantes de los 12 colectivos de familiares de víctimas de desaparición; modificar las tareas de peritos en la fosa encontrada en la comunidad El Sauz de Villaseñor de Celaya y agilizar las tareas de búsquedas en el territorio estatal.

Además, a raíz del hallazgo de al menos cuatro cuerpos en un pozo en Rincón de Tamayo (también en Celaya), se le expresó a Zamarripa Aguirre -acompañado éste por la subprocuradora Zucé Hernández y la Fiscal para desaparecidos Yolanda Domínguez- un reclamo para que se recupere dignamente los cuerpos y restos de este tipo de sitios de hallazgos.

“Todos merecen regresar a casa, y las personas que desafortunadamente ya se encuentran en fosas tienen derecho a regresar de manera digna a sus hogares; sobre todo, que las víctimas no nos tengamos que enterar por medios de comunicación cuando suceda un hallazgo, sino que sean las mismas autoridades las que esté en comunicación constante…para nosotros, podría ser nuestro familiar”, expuso Bibiana Mendoza, del colectivo “Hasta encontrarte”, al salir de la reunión efectuada la mañana del jueves en el complejo central de la FGE.

“Estuvimos tocando esta puerta por mucho tiempo las víctimas…por fin siento que hoy es el día que más tiempo nos ha dedicado el señor Zamarripa. Todavía hay cuestiones que tenemos que ir limando en tema de comunicación, pero el primer paso ya está dado”, fueron palabras con las que Bibiana describió la reunión.

Junto con mujeres de este colectivo y otros como “Proyecto de Búsqueda” en Celaya y “Salamanca unidos buscando desaparecidos”, Mendoza dijo que desde hace meses se había solicitado la mesa de identificación forense sin que antes se lograra formalizarla, pero en este encuentro el fiscal acordó que se instalaría el 29 de marzo.

“Todos los colectivos tenemos diferentes necesidades y todas merecen ser resueltas”, señaló Bibiana.

Mencionaron que, en la reunión, otro compromiso del Fiscal tener un puente directo de diálogo con una representante que designe cada colectivo para darles a conocer cuántas personas tienen sin identificar, en dónde las tienen y cuáles son los procesos de identificación, así como cuántas han sido identificadas.

Las representantes de los colectivos solicitaron conocer el panteón forense a cargo de la Fiscalía y el Centro de identificación forense, lo que ya habían pedido en reuniones anteriores.

En el encuentro, Zamarripa Aguirre les dio a conocer que en lo que va de la semana (de lunes a miércoles) se han identificado ocho cuerpos de personas que permanecían en calidad de desconocidas, y la semana pasada la Fiscalía entregó los cuerpos de otras 46 personas.

La reunión con el Fiscal y sus colaboradoras fue atestiguada por integrantes de la Plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato, los académicos Raymundo Sandoval y Fabrizio Lorusso.

La propia Fiscalía difundió un comunicado con su versión sobre este encuentro. En él, se afirmó que el titular Carlos Zamarripa “refrendó su compromiso con familiares de personas desaparecidas y reiteró que se mantiene el trabajo coordinado con instituciones estatales y colectivos, para mejorar los canales de comunicación y así favorecer las labores de búsqueda, siempre en apego a la Ley y conforme a los protocolos establecidos en la materia, priorizando la pronta localización y el esclarecimiento de los hechos”.

Se presumió la creación del Centro estatal de atención a personas desaparecidas, “operado por expertos forenses y con el uso de la ciencia y la tecnología maximizamos esfuerzos, potenciamos resultados y transparentamos

mecanismos y esquemas multidisciplinarios de atención, investigación y procesamiento de todas las acciones…”, y se resaltó “la suma importancia” de la participación activa de las familias.

Ya en el Teatro Juárez, las experiencias previas generaban la cautela de las integrantes de algunos colectivos sobre el encuentro:

“Hoy es un primer paso y vamos a decidir darles un voto de confianza; vamos a leer (los acuerdos) con calma, en caso de haber conformidad de todas las compañeras…decidiríamos si irnos o no. Si no hay, no tenemos problema en quedarnos aquí”. Y así lo hicieron.