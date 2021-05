No voy a contribuir al golpeteo en contra de Evelyn Salgado: Mojica Morga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Beatriz Mojica Morga, excandidata a gobernadora de Guerrero por la alianza PRD-PAN en 2015 y ahora aspirante a diputada local por Morena, anunció que no participará en la campaña de desprestigio contra Evelyn Salgado Pineda, la hija de Félix Salgado Macedonio.

Y reprochó a la dirigencia nacional del partido que no la incluyeran en la encuesta para elegir a la candidata sustituta de Salgado.

No obstante, la candidata a diputada local por el puerto de Acapulco dijo que apoyará a la mujer que resulte designada como aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena.

"Aunque nada me impide legalmente que participe, la dirigencia nacional de Morena decidió no medirme en la encuesta. No insistiré, ni voy a contribuir al golpeteo en contra de mi compañera Evelyn Salgado”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Cerraré filas con quién resulte ganadora. ¡La 4T llegará a Guerrero!", expresó la excandidata a gobernadora de Guerrero.

La postura de Mojica Morga se dio luego de que la secretaria general del Comité Nacional de Morena, Citlalli Hernández, informó aquella no podía incluirse en la encuesta para elegir a la candidata a gobernadora en Guerrero, porque ya está registrada como aspirante a una diputación local.