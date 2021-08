Denuncia en TikTok acoso de su jefe en empresa de Apodaca; fiscalía ya investiga

MONTERREY, N. L. (apro).- Una trabajadora de una empresa ubicada en el municipio de Apodaca denunció el acoso del que ha sido objeto de parte de su jefe, quien amenaza con contrademandarla, porque no ha presentado pruebas de sus acusaciones.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunció que ya investiga el caso.

En su cuenta de TikTok, la denunciante que se presenta como Areli Garza, dice que trabaja en un sitio en el que su superior la ha molestado, pero no ha podido comprobarlo porque en el sitio donde labora no hay videocámaras que puedan registrar estos hechos.

“Soy Areli Garza, trabajo en la empresa Ilsan Electronics, en Apodaca, Nuevo León. Solo quiero contar mi historia. He sufrido acoso de parte del ingeniero que ha sido mi jefe. Me pidieron pruebas de esta situación, las cámaras no dan en mi área y no puedo presentar pruebas por ello”, dice, a punto del llanto.

La denunciante, entre gemidos señala que no es la única trabajadora que ha padecido el acoso, de la persona a la que no menciona por su nombre, pues sabe que algunas de sus compañeras también han sufrido tocamientos impropios de personas que, les han dicho, seguirán impunes porque ocupan un puesto superior en la empresa.

“Chicas, mujeres que han pasado por esta situación, ayúdenme a viralizarlo, porque no es un tema fácil de hablar. Nosotras, como mujeres que pasamos por esto… él me quiere meter una contrademanda por difamación. Por favor ayúdenme”, dice la víctima entre sollozos.

Por su parte, la Fiscalía general de Justicia de Nuevo León informó en su cuenta de Twitter que ya investiga la denuncia que hizo pública Areli.

“Sobre este caso de denuncia en redes sociales, nos ha informado la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos en contra de las Mujeres que se ha abierto una carpeta de investigación por la noticia criminal”, dice la dependencia estatal.

La empresa aún no ha hecho un pronunciamiento sobre la denuncia de la trabajadora.