"No son buenos modos" de protestar, dice AMLO sobre bloqueo de la CNTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que esos no son los “buenos modos” para protestar, y que aunque pudo haberlos citado para verlos el lunes próximo, también se quedó las dos horas retenido para protestar contra esa acción en su contra.

En el marco de su gira por Chiapas, López Obrador estuvo en San Cristóbal de Las Casas, donde inauguró el décimo cuartel de la Guardia Nacional en la entidad, e informó que están en proceso de construcción seis cuarteles más en esta entidad.

Aquí, López Obrador se refirió al incidente de la mañana, en el que los maestros y otros grupos le impidieron realizar su conferencia mañanera.

“Hoy en la mañana a los maestros pude haberlos dicho ‘sí, nos vemos el lunes y allá los espero’, y pasar. Pero no. Quise quedarme porque no son buenos modos y no hay respeto. Y además siempre los hemos atendido. Y ellos tienen otros propósitos. Entonces quise protestar para no perder la costumbre. Porque yo vengo de la protesta, durante muchos años”, dijo el mandatario.

“Estuve como dos horas ahí. Eso no es nada. Si caminé como dos veces desde Tabasco a la Ciudad de México, luchando por la justicia y la democracia. Y viví en el Zócalo como dos meses, siempre luchando. Pero siempre de manera pacífica. Pero nunca provocando, siempre cuidando a la gente”, agregó.

Señaló que un dirigente tiene el derecho de poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás.

Dijo que muchos de los dirigentes, hasta los de hoy, no saben lo que es encabezar protestas y dormir con la gente. Son como los de Frena, que se quedaban a dormir muy pocos y los líderes se iban a dormir a los hoteles, eran “dirigentes nylon”.

“Por eso debemos seguir adelante, tenemos suficiente autoridad moral, autoridad política para llevar a cabo a transformación que requiere el país. Y vamos avanzando, y vamos a tener pronto mejores resultados”, indicó.

En su visita a Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se garantiza la paz en el país respetando los derechos humanos y con atención a las necesidades de la población.

“Es una circunstancia distinta y lo están haciendo muy bien (las Fuerzas Armadas), los resultados que tenemos se han logrado sin violación a los derechos humanos, hay actitudes de tolerancia, respeto, de fraternidad, hasta con los delincuentes en enfrentamientos, son soldados, son marinos los que curan heridos, los que salvan vidas”, destacó.

Presume ausencia de homicidios en Chiapas

El mandatario aprovechó para destacar las labores que realizan las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.

“Agradezco como siempre a las Fuerzas Armadas por su apoyo, por su lealtad, su institucionalidad, profesionalismo y los servicios que prestan. (...) Les agradezco también porque estamos en una etapa nueva donde se tiene un Ejército para la paz, eso no es poca cosa, es poner por delante la inteligencia y no la fuerza, que se fortalezca esa doctrina al interior de la Defensa y la Marina”, expresó.

Detalló que Chiapas es uno de los estados que tiene menor incidencia delictiva. En las últimas 48 horas no se han registrado homicidios dolosos y en lo que va del año solo han ocurrido cinco secuestros, aseguró.

El décimo cuartel de la Guardia Nacional

Durante su visita a San Cristóbal de Las Casas, el jefe del Ejecutivo inauguró el décimo cuartel de la Guardia Nacional en Chiapas. Informó que están en proceso de construcción seis cuarteles más en esta entidad.

En dos años se han construido 190 cuarteles y se cuenta con 100 mil elementos para salvaguardar la seguridad alrededor de la República.

“Tengo mucha confianza en esta institución (Guardia Nacional). (...) Vamos a demostrar que fuimos capaces de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país sin el uso de la fuerza, sin utilizar la represión”, apuntó.