Jonas Deichmann, el "Forrest Gump" alemán, recorre Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El atleta alemán Jonas Deichmann, apodado “Forrest Gump”, como el personaje de la película que sufre una discapacidad intelectual y en una de las escenas corre durante varios días, llegó a Oxococoautla, Chiapas, en su travesía por recorrer trotando por el país desde Tijuana, Baja California, hasta Cancún, Quintana Roo.

El atleta europeo, de 34 años, llegó este lunes a la ciudad coiteca donde se quedará a descansar, continuará con su ruta el martes 7 de septiembre a Tuxtla Gutiérrez, a partir de las 9:00 horas para llegar allá a las 14:00 horas.

El pasado 10 de junio inició corriendo por Baja California Norte y Baja Sur para ir por mar a Sinaloa, donde siguió corriendo. El 4 de septiembre llegó a la zona de la costa por Arriaga, Chiapas y tomó la ruta de la autopista hasta Ocozocoautla.

A esta carrera la denominó “El triatlón de 360 grados” porque con esta actividad está ayudando a recaudar fondos para ayudar a los niños en África, pues por cada kilómetro que corra una organización dona un euro para comprarles bicicletas a quienes deben caminar largas distancias para ir a la escuela.

“Lo hago por dos razones. Primero, para mí es propósito de aventura. Yo sé que va a ser algo espectacular, algo que no he visto nunca en la vida y también lo hago para niños en África, porque en pueblos chiquitos no hay escuelas o no hay transporte público”, indicó a medios locales.