El caso de Nathaly, antecedentes de violencia y dudas sobre su muerte

QUERÉTARO, Qro. (apro)- Para Florencia Nathaly Olvera Arteaga, Moisés N., de profesión médico, era su amigo, pero después de salir con él a una boda, ella desapareció hasta que fue localizada sin vida.

No era la primera vez que salían. El padre de Florencia Nathaly recordó que el año pasado él la abandonó en un área despoblada, sin zapatos, sin dinero y sin su teléfono móvil, hecho por el cual se indignó.

“Venía maltratada, con señas de golpes, con moretones, incluso descalza, sin celular, sin dinero, así la habían dejado”, relató.

Erik Galván Velázquez, amigo de Nathaly, relató lo que la joven le había contado de esa experiencia: “‘Nos dejaron, no teníamos cómo regresarnos, tuvimos que pedir ayuda’, pero pues sí caminó un buen tramo descalza, sin ayuda de nada, sin comunicación, o sea, la verdad es que pudieron atentar contra ella, alguien se la pudo haber llevado, gracias a Dios no fue así”.

Galván Velázquez llegó a saber que ese grupo de personas con las que convivía Moisés, solían combinar el alcohol y el abuso.

“Viendo que alguien no está en sus cinco sentidos y demás, pues algunas veces como que trataban de, no sé, como que ‘ay, se me fue tantito la mano’, ¿no?, un poquito de abuso, porque literalmente es un abuso, y básicamente era eso, o sea, como que cuando ya no veían a alguien en sus cinco sentidos, por lo que me comentaron, había abuso”, dijo.

Justicia para Nath. Foto: Especial

Por eso, su padre, el señor Florencio, decidió denunciar.

Primero, acudieron a la Unidad 4 de la Fiscalía de Querétaro, cerca de su casa, que investiga delitos sexuales y violencia familiar.

“Ahí me comentaron que en esa agencia no se podía presentar esa denuncia”, señaló.

De ahí los mandaron a la Unidad 3 de la Fiscalía, que investiga delitos comunes, prácticamente al otro extremo de la ciudad, pero ahí tampoco fueron atendidos.

“Me informaron que, por ser fin de semana, no había personal que me atendiera”.

Tuvieron que trasladarse a una tercera Unidad, la 5, que también investiga delitos comunes, pero luego del tiempo con su hija, accedió a sus súplicas y no denunció.

“Que ella hablaría con él”, recordó que le dijo su hija.

Nathaly trataba de no hacer más problemas, recordó su amigo Erik, sobre su forma de ser, aunque él dijo haberle advertido sobre esas amistades.

Sin embargo, el padre de Nathaly ahora lamenta no haber denunciado a Moisés aquella vez cuando abandonó a su hija.

“Si se hubiera hecho eso en ese momento, pues no estaríamos pasando por esta situación”.

Un video registró cuando el sábado 15 de octubre Moisés pasó en su camioneta al domicilio de la joven, de 23 años de edad. La llevó a una boda en el salón de fiestas “La Milpa”, un sitio ubicado entre maizales en los límites de los municipios de Huimilpan y Pedro Escobedo.

En la fiesta convivieron con Humberto Rodríguez Romero, amigo de ambos, y su esposa.

Sin embargo, Nathaly dejó de responder mensajes y llamadas, y desapareció esa noche.

“No llegó a dormir a la casa, seguimos buscándola, y sus dos amigos con los que asistió a la fiesta (Moisés y Humberto) dicen no saber de ella”, dijo Yessica Paola Olvera Arteaga, su hermana.

Humberto –con quien Nathaly tenía previsto regresarse de la fiesta– le dijo a Yessica que quizá su hermana se había quedado con Moisés, pero de manera adicional le comunicó traer el teléfono de la joven.

“Sin embargo, muy extraño, Humberto, quien dice, se salió antes de la fiesta, me afirma él traer el teléfono de mi hermana”, contó.

“¡Qué onda, mi Yessi! Oye, ¿qué crees?, que aquí está el teléfono de Nathis, aquí está. Este… ¿dónde andará para llevárselo?, ¿no puedes preguntar?, se me hace que se fue allí con sus abuelos, ¿no? Luego sé, bueno, más bien siempre se va para allá, con los de allá del cerrito o algo así, no sé bien dónde es, esté, para, pa’ llevárselo de una vez”, se escucha en el mensaje de voz que envió Humberto por WhatsApp a Yessica.

En su búsqueda, Yessica también dijo haber contactado a Iván, hermano de Moisés, pero tampoco obtuvo respuestas sobre dónde estaba Nathaly.

“Tengo los mensajes donde, refiere, le preguntó a Moisés, de si mi hermana se había regresado con él, y Moisés indica que no sabe de ella y que no se regresó con él”.

Cuando Nathaly permanecía desaparecida, Yessica recuerda haber visto una publicación de Moisés --quien se la llevó a la fiesta-- viendo una película en Netflix.

“Mientras manejaban la versión de no saber nada de mi hermana, Moisés hasta publicó una historia vía Instagram donde se le veía viendo una película, como si nada”.

Sin embargo, hasta la noche del domingo 16 de octubre, Moisés, Humberto e Iván, acudieron al domicilio de Nathaly para entregarle el teléfono, apagado, y ahí modificaron su versión sobre lo que había ocurrido con la joven.

“Viene a mi domicilio Humberto, Moisés e Iván a entregar el teléfono de mi hermana, diciendo que 16 horas antes Moisés y mi hermana tuvieron un accidente, cuando en todo el día del día 16 les estuve preguntando sobre ella e indicaban no saber de ella”.

El percance de la camioneta en la que Moisés pasó por Nathaly sí ocurrió por la madrugada del domingo 16 de octubre, a un costado de la carretera estatal 400.

Contactado por este reportero, Manuel, el padre de Moisés, quien también es médico, relató que él fue quien había tomado el teléfono de Nathaly en el sitio del accidente porque dijo haberlo confundido con el de su hijo.

“El teléfono ahí estaba tirado, incluso yo lo, yo lo levanté, pensé que era el de él, el de él no apareció”.

El médico Manuel señaló que, desde el momento del percance, las autoridades tomaron conocimiento de la desaparición de Nathaly, y que por eso no avisaron antes a sus padres.

“Son situaciones de la, de la Policía, ¡la buscaron! O sea, yo cuando estuve ahí incluso les, les, les aluzaba con mi jeep porque andaba toda una cuadrilla buscándola”.

Sobre la desaparición de Nathaly, sus amigos les explicaron a Yessica:

“Moisés me dice que chocaron, perdió la memoria y no supo de mi hermana, y Humberto, en ese momento, también me dice que ellos supusieron que mi hermana, por ver inconsciente a Moisés, se asustó, tomó el teléfono de Moisés y salió a pedir ayuda”.

Mientras el señor Florencio Olvera Villegas acudió con Moisés a denunciar la desaparición de Nathaly, a la Unidad Especializada de la Fiscalía de Querétaro, un grupo de familiares y amistades de la joven se organizaron para buscarla.

A diferencia de las autoridades, en su búsqueda con las lámparas de sus teléfonos pudieron localizar a Nathaly, pero sin vida.

A una distancia de 50 metros de donde ocurrió el percance, en un paraje despoblado, hallaron su cuerpo, con su vestido levantado, que le descubría sus glúteos y sin ropa interior, con su saco a un lado de ella, debajo de su mano.

“Yo estoy completamente seguro que el cuerpo de mi hija fue manipulado”, señaló el señor Florencio Olvera.

Pese a las condiciones en las que fue hallada Nathaly y aún cuando Moisés se encontraba declarando en la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición, no fue detenido.

Luego de que, con su parte trasera, la camioneta impactó una barda de un predio a un lado de la carretera, ésta quedó con las llantas hacia arriba.

En un primer momento, personal de la Fiscalía de Querétaro que lo visitó en su domicilio, le dijo al padre de Nathaly que su hija pudo haber salido expulsada del impacto y llegar hasta el sitio donde fue encontrada.

Sin embargo, en el lugar de los hechos el señor Florencio considera increíble esa posibilidad, pues el cuerpo de su hija fue encontrado a un costado de una propiedad en venta, que mide 30 metros de frente y que tiene su perímetro cercado con una reja de 1 metro y medio de alto.

Después de que termina la extensión de dicha propiedad, todavía se tiene que hacer un recorrido de unos metros más para llegar al sitio donde fue localizada.

“Personal de la Fiscalía que acudió a mi domicilio pretende que yo crea que el cuerpo pudo haber salido impactado y volar esta propiedad enrejada, que la reja tiene aproximadamente un metro y medio”.

“Increíble lo que quieren hacer que creamos la Fiscalía porque pues no, ni en las películas vemos estas historias que nos quieren hacer creer”, agregó.

También dijo que es imposible que su hija pudiera trasladarse hasta ese lugar, pues relató que tenía fracturas en la cadera y en sus piernas.

“Lo veo completamente ilógico cómo nos quieran hacer pensar a la familia y a la gente en general, la fiscal que pudo haber volado mi hija desde donde fue el impacto, hasta acá, considerando que son más de 50 metros”, insistió el señor Florencio desde la zona cerril donde encontraron a Nathaly.

Consultada por este periodista, la abogada feminista Marlene Martin Rico, consideró que el caso de Nathaly tendría que ser investigado como feminicidio.

“Tendría que tipificarse e investigarse como feminicidio, con perspectiva de género, y es lo que la Fiscalía no está haciendo.

“Queremos saber a quién están encubriendo”, agregó.

El médico Manuel, el padre de Moisés, aparece en fotografías con Mauricio Kuri González, el actual gobernador de Querétaro.

En las imágenes de la campaña al Senado de 2018, el padre de Moisés luce una camisa con el logotipo de Movimiento Ciudadano, partido que contendió aliado al PAN y al PRD en esa campaña de la que Kuri González resultó vencedor.

Además de Kuri, en las imágenes de ese 2018 aparecen la entonces candidata María Guadalupe Murguía Gutiérrez, la actual secretaria de Gobierno de Querétaro; Sonia Rocha Acosta, hoy diputada federal por Querétaro, y Amarildo Bárcenas Reséndiz, actual presidente municipal de Pedro Escobedo, Querétaro.

El médico confirmó a este reportero que conoce al mandatario estatal y que le brindó apoyo, no solo en su campaña al Senado, sino también a la gubernatura.

“Apoyé en algunas cosas médicas, y algunos mítines”.

Al cuestionarle sobre las condiciones en las que fue hallada Nathaly, el médico afirmó:

“Eso es muy común, de, de que la, la ropa se, ya sea el pantalón se baje o el vestido se suba (…) Si vuelas tantos metros, pues los pantalones de los hombres se bajan o el vestido se sube, pero los peritos ya determinaron bien todo eso”.

Y al mencionarle que Nathaly fue hallada sin ropa interior, esto dijo: “A lo mejor no la traía, para saber, solamente esas son cosas de mujeres”.

También dijo que en los estudios de su hijo Moisés, realizados en su propia clínica el día del percance, arrojaron que su hijo no tenía alcohol en la sangre, pese a que ese día fue captado bebiendo.

El médico Manuel también aseguró que no ha sentido la necesidad de tocar el asunto que involucra a su hijo, con el gobernador Kuri González.

“No lo he visto para este caso ni nada, pues no, realmente pues no, no ha habido, no he sentido la necesidad de tocar el tema”.

De igual manera negó que su esposa y madre de Moisés, sea militante del PAN, pero su nombre sí aparece en el padrón, disponible de manera pública, de ese partido político al que recién se afilió el gobernador Mauricio Kuri.

“Soy muy claro y honesto, no puedo impedir que vaya a haber delitos, pero lo que sí puedo hacer es todo lo que esté a mi alcance para prevenirlos y en el lamentable caso que sucedan, castigarlos de manera ejemplar. Tienen mi palabra: cuando no podamos prevenir el delito, impartiremos justicia con toda la fuerza del Estado y todo el castigo de la ley!”, afirmó el gobernador Kuri durante el anuncio de 4 mil millones de pesos para seguridad, quien suele reiterar ese discurso en sus actos públicos cuando habla de seguridad.

Pese a estas palabras, familiares y amistades de Nathaly han tenido que salir a las calles a exigir justicia porque denunciaron que les han negado copia de la carpeta de investigación; que les advirtieron no hablar con medios de comunicación; y que les prohibieron hacer marchas o reclamos sociales, situaciones que externaron en un documento que hicieron público y que dirigieron al gobernador de Querétaro.

También sus familiares piden que se agoten todas las líneas de investigación del caso, pues han obtenido nueva información.

“Personas que estuvieron conviviendo, incluso en la misma mesa, hacen referencia a que estuvieron tomando y que en cierto momento hubo agresiones por parte de Moisés hacia mi hija, no refieren qué agresiones, pero sí las hubo, incluso hay comentarios que al parecer la aventó y se cayó mi hija en ese momento”.

El padre de Nathaly también refirió que del salón de fiestas al sitio del accidente son entre 10 y 12 minutos en automóvil, no obstante, el percance fue reportado a las 5 y media de la madrugada.

“El trayecto del salón de fiestas a donde ocurrió el accidente, es de entre 10 y 12 minutos. Hay testigos que refieren que la fiesta terminó entre 3 y 4 de la mañana, ¿si?, y el accidente pues lo reportan hasta las 5:30 de la mañana, ¿qué pasó durante aproximadamente una hora cuarenta minutos? (…) entonces es donde nos generan las dudas de qué es lo que pasó durante todo ese tiempo”.

Moisés declaró que iba rebasar y que perdió el control, pero el tramo de la carretera donde ocurrió el percance es completamente recto.

No obstante, el señor Florencio dijo que “la Fiscalía, ya con los peritajes, menciona que simplemente o extrañamente se salió de la cinta asfáltica”.

Al respecto, la abogada Marlén Martin Rico cuestionó: ¿Cómo es posible que en un accidente tan aparatoso, no le haya pasado nada al conductor?, para empezar”.

Pero el padre de Moisés, justificó: “es un muchacho de uno noventa (metros de estatura), muy fuerte, pues aguanta golpes”.

La Fiscalía de Querétaro, que encabeza Alejandro Echeverría Cornejo, finalmente anunció la detención de Moisés hasta 29 días después del hecho, pero lo acusan de los delitos de homicidio culposos y contra el respeto a los muertos.

“Pues parece ser que es un homicidio culposo, un accidente de tránsito, todos los peritajes así lo manejan porque todo se hace de acuerdo a la ley, nadie puede intervenir ahí”, aseguró el padre de Moisés, el médico Manuel.

De acuerdo con el Código Penal para el Estado de Querétaro, los delitos culposos “se penarán con prisión de tres días a siete años”.

En tanto, al delito “contra el respeto a los muertos” “se aplicará prisión de 3 meses a 3 años”.

Y es que para la Fiscalía las lesiones que provocaron la muerte de Nathaly son “coincidentes a las provocadas en un hecho de tránsito”.

Sin embargo, el padre de la joven señaló que si bien los golpes más fuertes que presentaba su hija eran del lado derecho, también tenía golpes de lado izquierdo, es decir de lado del conductor, aún cuando la Fiscalía llegó a decirle que su hija sí llevaba puesto el cinturón de seguridad.

“Los golpes más fuertes que recibió mi hija son del lado derecho, pero del lado donde va el conductor también presentaba moretones, principalmente en sus brazos y en su pierna. Igual esto me genera más dudas porque en primera instancia la Fiscalía me dice primero me dicen que no traía el cinturón de seguridad, después me dicen que sí y al final me dicen que no lo traía”.

Hasta ahora la Fiscalía de Querétaro ha dejado de lado que el caso de Nathaly se tratara de un feminicidio, que a diferencia de los delitos de los que acusa a Moisés se castiga en Querétaro con una pena que va de los 25 a los 50 años de prisión.

Inclusive el caso fue reportado como “resuelto” por la Fiscalía de Querétaro y transmitido así en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 17 de noviembre, dentro de la sección “Cero Impunidad” del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Berdeja.

En su sexto informe, el 25 de marzo de este año, el fiscal de Querétaro, Alejandro Echeverría, presumió haber esclarecido todos los casos de feminicidio.

Y en mayo el fiscal Echeverría Cornejo –que es considerado como “no confiable” en reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenidos por la intervención informática del grupo “Guacamaya”– aseguró: “Nuestro estado logró, por tercer año consecutivo, el primer lugar nacional en justicia penal”.

Este reportero solicitó entrevistas por escrito al fiscal y al gobernador de Querétaro, pero no hubo respuesta.

También buscó a Humberto Rodríguez Romero, quien a pesar de mostrar en un primer momento disponibilidad para una entrevista, después no confirmó la misma.

“Ojalá y me entienda, ¿verdad?, que ya estoy fastidiado de que me estén hablando y me estén diciendo”, dijo cuando fue contactado.

Nathaly era una mujer con sueños, alegre, le gustaba hacer entrevistas, había comenzado a estudiar periodismo deportivo y, esa noche, recordó su hermana, planeaba regresar temprano y así pasar tiempo con ella y su sobrina.