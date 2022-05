Higinio Martínez pide a Morena construir un solo proyecto para derrocar al PRI en Edomex

TEXCOCO, Méx. (proceso.com.mx).- Tras su destape como precandidato a la gubernatura del Estado de México por la clase política morenista, el senador Higinio Martínez Miranda, lanzó un llamado a la militancia de Morena para construir un solo proyecto, "su proyecto" en 2023, que permita terminar con la "insultante pobreza, inseguridad y corrupción" que ha dejado "la larga, muy larga noche priista" en Edomex.

Ante unos 3 mil asistentes reportados por la policía local, 10 mil según el conteo de Morena, Martínez Miranda confió en que las encuestas lo favorecerán para lograr la postulación, por lo que pidió a sus correligionarios "llevar su mensaje de esperanza y dignidad" y multiplicarlo.

Ante simpatizantes que lo vitoreaban como gobernador, pidió en tono bíblico llevar su mensaje de esperanza a comunidades y colonias y tocar puertas con "cantos y flores", y como el jerarca que conduce a su pueblo a una nueva tierra prometida, pidió llegar a la gente con cantos y flores.

Lleven la noticia de que el cambio viene. Que con flores y cantos haremos la campaña y con pasión, coraje y decisión, haremos el cambio", señaló un senador transformado por la nueva unción política, tras 46 años de acción política.

Martínez mexiquense pidió a sus apóstoles contados por cargos de elección popular, vivas y batucadas, hablar a los hombres "con el corazón y verdad', para luego advertir que debe ponerse punto final a los 90 años del PRI.

Entre sus tempranas promesas aseguró que terminará con la corrupción y los gobiernos de mentiras y engaños.

Levantemos los escombros de la larga noche priista y terminemos con la simulación de sus gobernantes que durante 90 años las únicas virtudes que han mantenido son la incapacidad, la indolencia, la rapacidad y la corrupción. Es decir, se acabará la maldad priista".

Advirtió que los priistas ya no pueden ganar solos a Morena, por lo que quieren "echarles montón" , pero consideró que la gente se cansó de "sus trapacerías y fechorías".

"Ahora necesitan de sus acólitos azules. Ni así podrán”, sentenció.

Más adelante, lanzó un mensaje de conciliación a Delfina Gómez y Horacio Duarte, al asegurar que no tendrán un desencuentro en la carrera por el relevo de la gubernatura estatal en 2023, sino que se trata solo del arranque de un proyecto.

Agregó que busca el poder no para servirse, sino para ayudar a los desprotegidos y que no ve el poder como una fuente de ingresos ilícitos, por lo que sostuvo que no puede tener "compadrazgos".

El precandidato dijo que rechazará cualquier proyecto para el 2023 que esté basado en buenas intenciones y en la suma de sus adversarios, con el objetivo de impedir que un proyecto transformador como el de Morena triunfe.

"¡¡Basta!! De la clase política guinda que tiende a teñirse de tricolor y azul que solo buscan, unos por traición y otros por que es su color", sostuvo Higinio mientras lo rodeaban diputados, diputadas, alcaldes y coordinadores regionales de Morena con raíces panistas y priistas.

El aspirante a derrocar el último y más importante reducto priista en México aseguró que en los próximos cuatro meses recorrerá la mayor cantidad de municipios, hará eventos masivos y se reunirá con todos los sectores.

En este sentido ofreció terminar con la corrupción que afecta a empresarios y llevar nuevas posibilidades a campesinos, mujeres y jóvenes.

La llamada "Convención Mexiquenses de Corazón" que marca el arranque informal del proceso electoral en el Estado de México para el 2023, fue cerrada por la senadora Martha Guerrero, quien aseguró que pasará nota del evento al dirigente nacional Mario Delgado.

De paso, la legisladora condenó el gobierno de Alfredo del Mazo y dijo que los mexiquenses están "hartos".

ENTREVISTA

En entrevista, Higinio Martínez rechazó que la convención con docenas de políticos y servidores públicos morenistas, se trate de actos anticipados de campaña y remató que en todo caso que "el INE, sancione a los ciudadanos".

También cuestionado sobre la posibilidad de perder la encuesta para la designación del candidato de Morena a la gubernatura mexiquense, Higinio rechazó esa posibilidad y sostuvo que la única que contempla es la posibilidad de triunfar.

"No conozco por ahora las posibilidades de la derrota, solo conozco la posibilidad del triunfo" , dijo al declinar responder si aceptará los resultados de una encuesta que no le favorezca.

El moisés texcocano, con su mensaje de esperanza, dijo que está listo para el encargo "que le hicieron", para tomar la estafeta y abrir un nuevo camino.