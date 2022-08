¡Esta es mi casa, aquí no es plaza!: Componen canción en rechazo al narco en BC (Video)

MEXICALI, B. C., (apro).- En protesta por la quema de camiones y la presencia del crimen organizado en Mexicali el pasado viernes, un grupo de músicos de la localidad compuso una canción y grabaron un video que circula en redes sociales.

El video arranca con la noticia de los hechos que transmiten en un noticiero a nivel nacional. De inmediato, aparece el boxeador mexicalense “El Maromero Páez”, quien se convirtió en uno de los ídolos locales al ganar en 1988 el campeonato mundial pluma de boxeo.

Inmediatamente se escucha el inicio de la canción -que fusiona ritmos como rap, urbano y hip-hop- que dice: “Oye, la raza dice que hay pleito por la plaza, pero si no le han pedido permiso a los dueños de la casa”.

Enseguida, el estribillo: “¡Aquí no es, no! ¡aquí no es pa’! ¡aquí no es! Y olvida el zafarrancho, ¡aquí no es, no, aquí no es pa’, aquí no es! Y ponle pa’ tu rancho”.

Luego, las frases: “Aceptamos los temblores, aguantamos el calor, soportamos ser esclavos, aguantamos al patrón, aceptamos los impuestos, aguantamos la inflación, pero lo que no aceptamos es tanta quemazón”.

Dos niños cantan el estribillo y luego aparecen imágenes típicas de Mexicali, como la gente en la cosecha del cebollín, la ubicación del asta bandera, el conocido bosque de la ciudad donde la gente va a recrearse los fines de semana y a comprar en los puestos del bazar que se colocan.

Y de nuevo: ¡No, no, no, esta es mi casa; no, no, no, aquí no es plaza!”.

Aquí la letra completa

Oye, la raza dice que hay pleito por la plaza a

Pero si no le han perdido permiso a los dueños de la casa.

Estribillo:

aquí no es, no

Aquí no es pa’

Aquí no es

Y olvida el safarancho

Aquí no es, no

Aquí no es pa’

Aquí no es

Y ponle pa’ tu rancho

Aquí no es, no

Aquí no es pa’

Aquí no es

Y olvida el safarancho

Aquí no es, no

Aquí no es pa’

Aquí no es

Y ponle pa’ tu rancho

Aceptamos los temblores

Aguantamos el calor

Soportamos ser esclavos

aguantamos al patrón

aceptamos los impuestos

aguantamos la inflación

Pero lo que no aceptamos es tanta quemazón

¡No, no, no, esta es mi casa!

¡No, no, no, aquí no es plaza!

¡No, no, no, esta es mi casa!

¡No, no, no, aquí no es plaza!

Oye bandido, yo nomas te digo que se vaya pero juído porque aquí no es bienvenido, fiebre liebre, aquí esta en verde, aprende rebelde así nada se resuelve…

Y no, no, no estamos asustados, más bien encabronados, no queremos atentados ni tampoco más soldados…

No, no, no más tiroteos, no más narco bloqueos, no más pandilleros haciendo su cagadero.

Ya no quemen más camiones, así no es,

Ya no hagan levantones, así no es,

Ya no pongan condiciones, así no es, ya no anden de matones y zúmbele compa ya no haga lumbre porque se puede hacer costumbre, y no quiero andar de noche cuidando que alguien me tumbe

Y yo voto por la vida, la prisión al homicida, en vez de bienvenida, debut y despedida.

Estribillo:

Aquí no es, no……

Este es mi tierra ah ah

Aquí no hay guerra ah ah

Esta es mi tierra ah ah

Aquí no hay guerra ah ah