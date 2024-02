Reportero atacado en Cuautla se va de la ciudad; periodistas no cubrirán nota roja

CUERNAVACA, Mor. (apro).- “No me puedo quedar (en Cuautla) porque es una situación de riesgo para mí y mi familia”, dado que “venían por mí, no hay la menor duda”, dijo Andrés Salas, reportero cuya camioneta fue atacada a balazos la tarde del lunes en esa ciudad del oriente de Morelos.

En entrevista, informó que desafortunadamente está encerrado en su casa, mientras que quienes le atacaron están en la calle.

“Estoy encerrado, ya no puedo cubrir ni dar a conocer la nota roja porque me arriesgo yo y arriesgo a mi familia”, sostuvo.

Además, dijo que él desde noviembre del año pasado estaba en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego de una agresión de parte de un Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, “el botón de pánico que me dieron no sirvió para nada ayer”.

También aseguró que la agresión a su hermano, que resultó herido, y a su chofer, que a la postre murió, ocurrió a unos metros de una instalación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, sin embargo, lamentó que nadie hizo nada para impedir el ataque o para repelerlo.

Señaló que no había recibido amenazas directas, “es lo que más me sorprende y por eso no me quiero quedar aquí en Cuautla”.

En tanto, los periodistas que cubren la nota roja en Cuautla informaron a través de distintos chats de reporteros, en Morelos, que dejarán de cubrir noticias, dado que no existen las condiciones para seguir trabajando sin el riesgo de ser atacados, amenazados o agredidos.

Por su parte, un grupo de periodistas en Morelos ofreció una conferencia de prensa en la Ofrenda de las Víctimas en el Palacio de Gobierno, donde leyeron un posicionamiento en el que condenaron el ataque a Andrés Salas, y demandaron a la Fiscalía del Estado de Morelos y a la General de la República llevar a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

Cuautla se ha convertido, junto con toda la región oriente de la entidad, en una de las zonas más peligrosas de Morelos. El 4 de enero pasado fue asesinado un regidor panista cuando se ejercitaba en un gimnasio local.

Hace dos semanas, como informó Latinus, un grupo de comerciantes salió a plena luz del día en el zócalo central de Cuautla, a agradecer a un grupo criminal que no les cobre derecho de piso.