El expediente contra García Cabeza de Vaca no puede hacerse público

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expediente contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no se puede hacer público como lo solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aclaró el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez Álvarez.

En entrevista, el legislador de Morena precisó: “no se puede abrir al público el expediente, está prohibido por la ley y es un delito”.

Sin embargo, consideró que si el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) “quiere dar a conocer elementos que están en su petición, en su solicitud, es cosa de él, en eso nosotros no nos metemos ni es nuestra responsabilidad”.

En cuanto al trámite de desafuero contra García Cabeza de Vaca, reiteró que debe ser resuelto primero por la Cámara de Diputados y, si procede, se enviará la declaratoria de procedencia al Congreso de Tamaulipas.

También recordó que a partir del lunes pasado cuando el gobernador fue notificado de la solicitud de desafuero empezaron a correr siete días naturales para que García Cabeza de Vaca declare lo que a su interés convenga.

“Si no declara se entenderá que las acusaciones presentadas en su contra él las niega; en estos casos el que no declara niega, no el que calla acepta”, explicó.

Después de los siete días, se abre un plazo de 30 días, también naturales, para la presentación de pruebas tanto de la FGR como del gobernador.

Posteriormente, la Sección Instructora elabora un proyecto de sentencia que será presentado al pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo.