Ya sabíamos quiénes están detrás de Latinus: AMLO; reta de nuevo a Loret

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador no se sorprendió por la revelación periodística de que detrás de la plataforma digital Latinus, que encabezan Carlos Loret de Mola y Brozo, estuvieran parientes de su viejo adversario político y paisano, Roberto Madrazo Pintado.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que ya tenía conocimiento de que el hijo y el yerno del excandidato presidencial y exdirigente nacional del PRI, así como la experredista y subsecretaria de Relaciones Exteriores en el sexenio de Vicente Fox, Patricia Olamendi, y gente vinculada al gobierno de Michoacán, patrocinaban a dicho medio.

“Sí. Tenía yo la información porque aquí llega de todo. Ya no hay espionaje, pero hay mucha inteligencia, porque la gente nos informa. Pero no consideramos que nos correspondía denunciarlo, porque queremos que la vida pública sea cada vez más pública y que no haya censura”.

“Están muy desesperados los que están en contra de nosotros, pero están en su derecho de confrontarnos políticamente", respondió López Obrador al periodista Álvaro Delgado, autor del texto que puso al descubierto la figura de Madrazo Pintado y que fue publicado en el portal Sin Embargo.

Además, afirmó que su gobierno respeta la Libertad de Expresión y consideró que la crítica de Loret de Mola y Víctor Trujillo, creador del personaje Brozo, “es muy tenaz” debido a que su gobierno es “el centro de todo su quehacer periodístico”.

“Usamos el derecho de réplica, pero en el caso de quienes están financiando este programa no nos hemos ocupado. Sí he hecho mención a Loret de Mola y a Víctor Trujillo a veces, porque son muy tenaces, críticos nuestros, somos como el centro de todo su quehacer periodístico, como lo somos para otros medios, no sólo en ese caso”.

El presidente López Obrador recordó que hasta la fecha, Carlos Loret no ha dicho nada sobre el cambio de propiedades, luego de que el reportero afirmó que la plusvalía del rancho La Chingada, propiedad del mandatario, se incrementará con la construcción del proyecto El Tren Maya.

Por ello, volvió a retar a Loret de Mola para cambiar la plusvalía del supuesto departamento que tiene el reportero en Estados Unidos por el rancho La Chingada del mandatario en Palenque, Chiapas.

“Desde aquí le mandé a decir que le proponía un trato, que le cambiaba su departamento de Miami por la plusvalía que iba a obtener la quinta y hasta ahora no he recibido respuesta, porque estoy seguro que me iba yo a ‘rayar’.”

Descartó que por ahora esté en curso una investigación sobre sus impuestos, a menos que tuviera que ver con el SAT, y en eso sí, “aunque digan que es una represalia, pues es cosa aquí mismo de demostrar que no pagan los impuestos y que por eso es que se les está requiriendo, no por lo otro”.

“Están también en su derecho de confrontarnos políticamente, porque nosotros hemos ya también diferenciado qué es el bloque conservador y qué es el agrupamiento nuestro ¿no? O sea, ellos están defendiendo al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, ellos defienden la corrupción, de eso no tengo duda”.