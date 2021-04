"Primero los pobres... ¡Los pobres de mis hijos!", dice Fox en Twitter sobre el hijo de AMLO en Aspen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Vicente Fox (2000-2006) criticó a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, por irse a vacacionar en familia a un resort de Aspen, Colorado, Estados Unidos.

“Primero los pobres… ¡¡Los pobres de mis hijos!!", escribió en sus redes sociales.

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) April 2, 2021

La esposa de José Ramón, Carolyn Adams, publicó en su perfil privado de Instagram fotografías de sus vacaciones de Semana Santa en uno de los más famosos teleféricos del lugar. Usuarios de redes sociales criticaron esos lujos, según ellos a costa del erario.

La pareja aparece abrigada, con chamarras tipo cazadoras, propicias para el destino turístico de esquí y actividades culturales del “Festival de Artes de la Comedia”, cuya atracción es la Montaña Aspen, fundada en 1946.

La publicación más reciente de la esposa de José Ramón tiene alrededor de 500 likes de quienes le han deseado un buen viaje, pero en Twitter las críticas les han llovido porque su estilo de vida, dicen, contrasta con el discurso de austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En alguna de las fotografías aparecen con su hijo Salomón y Natalia, una adolescente, producto de una anterior relación de ella.

La pareja se dio a conocer públicamente durante el Primer Informe de Gobierno de López Obrador en Palacio Nacional, donde Carolyn se sentó en primera fila, al lado de los familiares del Ejecutivo, y en ese momento estaba embarazada.

Ese día fue criticada porque llevaba puestos unos zapatos italianos Valentino, valuados en más de 17 mil pesos, y una bolsa Chanel de aproximadamente 100 mil pesos, además de accesorios de lujo.

En septiembre de 2019, la pareja se mudó a Houston, Texas, donde el 9 de enero de 2020 nació el primogénito de José Ramón, Salomón Andrés Manuel López Adams.

Y surgió el escándalo porque Carolyn compartía en Instagram su lujoso estilo de vida, junto con el primogénito del presidente, como viajes en jets privados, vacaciones en Europa, juegos de la NBA, entre otros, o ella conduciendo automóviles de lujo, brindando con champagne Moet & Chandon, pernoctando en hoteles exclusivos o presumiendo prendas y accesorios marca Chanel y Dior.

¿Qué hace José Ramón?

Es el mayor de los tres hijos del presidente López Obrador y Rocío Beltrán (1956-2003). Nació el 30 de marzo de 1981 en Tabasco. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Las Américas.

En 2017 fue el coordinador de campaña de Morena en el Estado de México, cuando la actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, era candidata a gobernadora de la entidad mexiquense.

En 2018, tras el triunfo de su padre en la elección presidencial, después de dos intentos (2006 y 2012), dijo que no ocuparía ningún cargo público.

¿Quién es Carolyn Adams?

Según información de medios de comunicación, la conocen como “la nuera incómoda de López Obrador”. Es de origen brasileño. Se dice que es maestra de ballet, pero también que trabajó durante 15 años en Dubai, una ciudad de Emiratos Árabes en British Petroleum, y que en 2016 viajó a México, donde fue “cabildera” de Cava Energy, una empresa proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se fue a vivir a Nuevo León, capital de Monterrey, y en 2018 se mudó a la Ciudad de México, donde siguió trabajando para la empresa propiedad de Stella Holdings.

En su perfil se evidencia su gusto por el lujo y la exclusividad desde antes de emparejarse con José Ramón. Incluso tiene una fotografía junto al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde añadió la palabra work (trabajo en inglés), y otra con el expresidente Bill Clinton, durante el foro Global Business 2019.

“Hace muchos años fui bendecida por una beca Bill Clinton. Me reuní con el expresidente en varias ocasiones, pero solo quería mostrarle mi gratitud. Al final de la conferencia se me acercó y me agradeció por lo que dije en mi discurso. Me dijo que realmente lo conmoví”, publicó en su cuenta.

Además, tiene gusto por la equitación, el futbol, el beisbol y el basquetbol.