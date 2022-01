Bartlett califica de "mentirosos" y "malísimos" a opositores de la Reforma Eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuestionado a su llegada a la plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, sostuvo que, hasta ahora, los opositores a la Reforma Eléctrica son “malísimos” y “no traen argumento”.

Bartlett se refirió a los expertos en energía que las bancadas de oposición han presentado en el Parlamento Abierto para refutar la propuesta de Reforma Eléctrica propuesta por López Obrador, que se encuentra en la antesala de su discusión legislativa.

“Son mentirosos, la iniciativa del presidente es clara, la exposición de motivos (también). No han hecho la menor crítica, se van a a decir que las energías sucias, son mentiras, no han podido de ninguna manera refutar argumentos del Presidente. No traen argumento”, dijo el político.