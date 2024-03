Por miedo, al menos seis candidatos panistas en Oaxaca renuncian a registrarse

OAXACA, Oax. (apro).- Al menos seis candidatos del Partido Acción Nacional renunciaron a ser registrados por “miedo a las amenazas de Morena o miedo a que los maten”, reconoció la dirigente estatal del PAN, Perla Woolrich Fernández.

“He hablado con tres o cuatro (aspirantes) y me hace pensar que va haber una cadena de candidatos que van a venir a pedir su dimisión por miedo”, sobre todo por los últimos hechos de violencia registrados en la entidad, dijo.

Entre los hechos violentos resaltan las ejecuciones del presidente municipal de Chahuites Joaquín Martínez López, emanado de las filas del Partido Verde Ecologista de México, y del Palemón Vásquez Cajero, profesor de la sección 22 de la CNTE y activista por la educación indígena.

Woolrich Fernández sostuvo que “tenemos un número considerable de mas de 60 o 70 municipios donde vamos en candidaturas comunes con el PRI, el PRD y en otras vamos solos”. Sin embargo, dijo, persiste el miedo, las amenazas o la cooptación.

Insistió en que los recientes crímenes como el del presidente de Chahuites ha generado incertidumbre a tal grado que “ya nadie quiere aceptar una candidatura por miedo a que los maten”.

Insistió en que “estamos dedicados con el proceso de selección de candidatos, el cual no ha sido muy limpio por el proceder de Morena porque nos ha quitado muchos candidatos, esta violentando la ley, sigue haciendo lo que quiere y algunos candidatos asegurados han renunciado por miedo a las amenazas de Morena”.

Incluso, dijo, “teníamos a un candidato en un municipio muy importante, vino y dijo me han amenazado y prefiero no participar. No quiere que salga a la luz. Tampoco una mujer en la tierra de nadie, también nos hablo porque la amenazaron. Y así hemos estado haciendo milagros para poder llenar todo y afortunadamente todo se hizo, mandamos los papeles a México y estamos iniciando los registros”.

Reconoció que “no fue fácil, fue demasiado difícil, pero estamos separando a la gente que nos ha dañado por la gente que verdaderamente ama al partido y, como dice la candidata Xóchitl Gálvez, no tengamos miedo”.

Hizo hincapié que donde se ha presentado la mayor intimidación o amenaza es en la región de Tuxtepec, el Istmo de Tehuantepec y los Valles Centrales y eso ha influido para que no vayan buenos candidatos.