Sobre supuestos actos de corrupción en sector salud de Oaxaca

Señor director: Me permito solicitar a usted la publicación de las siguientes aclaraciones sobre la nota publicada en el portal de, “Titular de Salud de Oaxaca apenas tiene un mes en el cargo y ya la acusan de corrupción”, bajo la firma de su corresponsal Pedro Matías. El autor de la nota dice que trabajadores de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado exhibieron una lista de 10 personas que recibieron “escandalosas” compensaciones. De ellas, ocho no laboran en el Gobierno del Estado –en algunos casos hace más de 4 años-, otro de los mencionados, es un trabajador de base que no ha recibido ninguna otra compensación durante la presente Administración y sólo uno de los mencionados, presta sus servicios en el Consejo Estatal de Salud, percibiendo durante el mes de diciembre de 2016 exclusivamente su salario tabular, sin ninguna compensación ni retribución extraordinaria adicional a sus Condiciones Generales de Trabajo. Omito mencionar los nombre de los particulares mencionados en la nota, en estricto apego a Ley Federal de Protección de Datos Personales. La misma nota, en otro orden de ideas, señala acusaciones sin mencionar nombre de quien las realiza, sobre dos procesos de adquisición de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca. La Secretaría se ha apegado estrictamente a la normatividad aplicable para la licitación pública LO-920042983-E3-2016 para la prestación de los servicios de construcción de las áreas de infectología, rehabilitación, laboratorio de anatomía patológica y laboratorio de genética en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. En el proceso de licitación se inscribieron 11 empresas; de las cuales sólo 6 presentaron propuestas técnicas y económicas. Analizadas las proposiciones recibidas y aceptadas -tomando en cuenta los aspectos técnicos y económicos de cada una de ellas- se emitió dictamen de adjudicación de la evaluación de las mismas. De acuerdo con las bases de la licitación, la empresa Grupo Constructor y Carretero Lota Lambda, S.A. de C.V., con una propuesta económica en segundo lugar, entre otras inconsistencias, no presentó acreditaciones y certificaciones de ningún laboratorio y en el listado de obra no coinciden algunos montos con los contratos presentados. La empresa Ya´xil y Asociados, S.A. de C.V., si bien presentó una propuesta 2.51% inferior, presentó –entre otras- las siguientes inconsistencias: no acreditó experiencia suficiente en el ramo, de acuerdo a lo solicitado, ni tampoco anexó el programa de Red de Actividades con ruta crítica requerido. La siguiente empresa que cumplió con los requisitos de las bases de la licitación, fue Constructora Villa de Antequera, S.A. de C.V. Como se desprende de lo anterior, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca actuó cumpliendo a cabalidad con la normatividad, salvaguardando el interés público. Respecto a la aseveración en la nota sobre haber contratado sin proceso licitatorio a la empresa Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, que se acusa es propiedad de algún familiar de la titular de la Secretaría de Salud, me permito aclararle que dicha afirmación es falsa y dolosa. Dicha empresa fue contratada por tan sólo 90 días para prestar el servicio urgente de limpieza en instalaciones hospitalarias que -en recorridos de supervisión- se constató que presentaban graves faltas de higiene, en tanto se emite y realiza una licitación pública para la prestación definitiva del servicio. Sirvan las precisiones anteriores para mantener debidamente informada a la muy nutrida y exigente audiencia de, reiterándome a sus órdenes para que –en ocasiones futuras- pueda su público conocer la información del Gobierno del Estado de forma simultánea con la publicación de otras fuentes. Aprovecho para desearle mis mejores deseos en este año que inicia. Atentamente Lic. Alfonso Martínez Córdoba, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Oaxaca