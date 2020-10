Del abogado de Emilio Lozoya

Con fundamento en los artículos 1, 6, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 y demás relativos y aplicables a la Ley Reglamentaria del Artículo 6°, Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica, de manera respetuosa y pacífica vengo a solicitar que se aclare la información inexacta, falsa y tendenciosa que fue publicada el 27 de agosto del año 2017 en la revista Proceso. Semanario de información y análisis número 2130, a páginas 19, 20 y 21, con el título “Lozoya omitió declarar sus inversiones en Luxemburgo”. Es menester señalar que con fecha 25 de agosto del año en curso, el suscrito, apoderado legal, recibí por mail del señor Rafael Rodríguez Castañeda un cuestionario que dice “Cuestionario de la revista Proceso dirigido a Emilio Lozoya Austin”. No obstante que la revista no tiene facultades para formular cuestionarios y entrometerse en la vida privada y patrimonio de cualquier persona, por la amistad y afecto al señor Rodríguez Castañeda, el mismo día se dio respuesta a dicho cuestionario, igualmente por mail, en donde con gran claridad se informó que todas las actividades curriculares antes y después de la gestión de mi representado como director general de Petróleos Mexicanos estaban contenidas en sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública, así como que los detalles de sus cuentas bancarias, ingresos y participación en empresas igualmente se encontraban debidamente manifestadas en sus declaraciones patrimoniales. No obstante esa aclaración, en la revista de marras número 2130 de fecha 27 de agosto del año en curso, a páginas 19, 20 y 21, el reportero Mathieu Tourliere, con todo dolo utiliza la información que el suscrito le envió al director de la revista y miente, cuando sostiene “Lozoya omitió declarar sus inversiones en Luxemburgo” Por qué afirmo que miente, por lo siguiente: La nota dice que consultó el Registro Público del Comercio y de las Sociedades de Luxemburgo, y que de acuerdo a actas ahí contenidas, mi representado omitió informar sobre: a) Un supuesto rol como directivo en la empresa JF Holding SA, durante su gestión como director general de Petróleos Mexicanos. b) Que mi representado informara ante el SAT y la Secretaría de la Función Pública supuestos ingresos adicionales a los que reportó ante ambas autoridades, y c) Que mi representado informara ante la Secretaría de la Función Pública supuestos títulos y/o derechos que detentaba en dicha sociedad. Evidencia de las mentiras manifestadas en la nota periodística: a) Desde que mi representado se incorporó a un cargo público dejó cualquier rol activo en empresas privadas. Que el reportero no haya encontrado las cartas que mi representado dirigió a la empresa JF Holding SA, así como otras sociedades, en las que se retiraba de cualquier rol es otra cosa totalmente diferente. Evidencia adicional es que no participó mi representado en las sesiones de consejo ni de accionistas desde el año 2012, tal como lo menciona Proceso. Reitero nuevamente que no tuvo rol alguno, operativo ni estratégico, en otra empresa ni sociedad durante su gestión en Petróleos Mexicanos; hemos solicitado a las sociedades en que participaba que lo evidencien y en breve haremos llegar la documentación que así lo demuestra. b) Las declaraciones ante el SAT y la Secretaría de la Función Pública realizadas por mi representado son 100% contundentes y transparentes, hechos que los saben las autoridades ante las que se hicieron las declaraciones, e insisto, si mi representado no declaró ingresos adicionales a los de Pemex en algunos años es porque no los tuvo. Si en algunos años las empresas en las que detentaba en ese momento acciones y/o derechos decidieron no repartir dividendos, pues así fue y así sucede en muchas empresas. Si en algún año mi representado decidió vender y/o comprar títulos durante su gestión como director general de Pemex, todo esto está contenido en las declaraciones patrimoniales de mi representado, y la autoridad competente puede verificarlo en cualquier momento. Parte de la reserva de información pública sobre las declaraciones patrimoniales de mi representado en lo referente a los ingresos ajenos a Pemex, por lo que cualquier cosa que diga la revista Proceso al respecto es especular o mentir, tal y como lo hicieron. c) En todo momento mi representado informó ante la Secretaría de la Función Pública todos y cada uno de sus títulos y/o derechos que detentaba en la empresa JF Holding SA. Asimismo mi representado ha sido enfático ante los medios de comunicación que se reservó el derecho de hacer pública la totalidad de sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública desde que se incorporó como director general de Pemex, por motivos de seguridad. Este derecho lo tiene cualquier funcionario público. Como lo señalé en párrafos precedentes, ningún medio de comunicación tiene el derecho de exigir información sobre los títulos o derechos que tenía mi representado, pues la obligación legal de declarar todos los bienes, derechos, acciones, etc. es ante la autoridad legalmente constituida, ante quien presentó su declaración patrimonial y en la que se hace referencia a esta empresa en particular; en tal virtud mi representado, repito, deja totalmente claro que no tiene nada que esconder y que ha sido objeto de un linchamiento injusto y sin sustento, que atenta contra su honor, decoro y prestigio, de él y de su familia. Debo señalar enfáticamente que otra de las falsedades son los montos por lo que mi representado adquirió acciones adicionales. Es cierto que la sociedad tenía adeudos con mi representado por montos relevantes, mismos que fueron declarados en su totalidad ante la Secretaría de la Función Pública en su declaración inicial como funcionario público. Dichos adeudos fueron canjeados por acciones, no con transferencias de dinero, lo cual es una operación financiera tradicional. Finalmente, informo a Proceso que con esta nota han causado un daño económico muy importante en el patrimonio de mi representado, así como en varios proyectos donde participan grandes inversionistas. Esto ya está documentado y por lo mismo, afirmo y estamos seguros, que esta afectación tendrá que ser resarcida económicamente en el momento procesal oportuno. Debido a la mentirosa y tendenciosa información de su grupo empresarial, denominado Comunicación e Información, SA de CV (CISA). Para tal efecto exijo por cuenta de mi representado se lleve a cabo la publicación de lo contenido en este documento con las características similares y la relevancia que le dieron a la nota que causa un agravio personal y directo a mi representado, Emilio Lozoya Austin. Para ser concretos, tanto en la versión impresa de la revista como en su página de internet. Por todo lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, espero que den cabal cumplimiento a las normas que rigen el derecho que toda persona tiene en México para replicar sobre información inexacta y falsa que se publica, ya que es evidente que su publicación causa a mi representado un agravio en su honor, imagen, reputación y vida privada y en los de su familia.Javier Coello Trejo, abogado y representante legal del señor Emilio Lozoya AustinEn respuesta a la carta del señor Javier Coello Trejo, abogado del señor Emilio Ricardo Lozoya Austin, aclaro lo siguiente: El reportaje fue elaborado con base en las actas oficiales de la sociedad JF Holding SA, archivadas en el Registro del Comercio y de las Sociedades de Luxemburgo, que el reportero contrastó con las declaraciones patrimoniales de servidores públicos del señor Lozoya Austin, las cuales se pueden consultar en el portal DeclaraNet. Después de corroborar la información, se buscó la versión del señor Lozoya Austin mediante un cuestionario enviado al señor Coello Trejo, cuyas respuestas fueron publicadas en el reportaje, en estricto apego a las reglas del periodismo. Ahora bien, el señor Coello Trejo imputó al reportero de publicar información “mentirosa y tendenciosa” sobre su cliente. Responderé puntualmente a sus acusaciones. a) Independientemente de las “cartas” mencionadas por el señor Coello Trejo, las actas oficiales de la sociedad JF Holding SA plantean que el Consejo de Administración confirmó al señor Lozoya en su puesto de director durante una asamblea general celebrada el 24 de mayo de 2012. También plantean que durante otra asamblea, el 4 de julio de 2013, el mismo consejo decidió que su mandato en la sociedad no se extendería para el año siguiente. Estas actas contrastan con sus declaraciones de servidor público disponibles en el portal DeclaraNet, en las cuales el señor Lozoya indicó que fue director de JF Holding SA hasta enero de 2012. Todo lo anterior quedó debidamente documentado en el reportaje. En cambio, el reportero nunca mencionó que el señor Lozoya Austin “participó en las sesiones de consejo o de accionistas desde el año 2012”, por la simple razón de que ninguna acta así lo plantea. El reportaje establece que, según las actas, el señor Lozoya adquirió acciones de la sociedad de Luxemburgo a través de apoderados mientras se desempeñaba como director general de Pemex. b) Invito al señor Coello Trejo a que vuelva a leer el reportaje, pues en ninguna parte se menciona que el señor Lozoya Austin omitió informar al SAT o a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre “supuestos ingresos adicionales”. Es más: el texto nunca se refiere al SAT. En su declaración de servidor público, disponible en el portal de la SFP, el señor Lozoya Austin indicó que no tuvo ingresos fuera de su cargo público durante su gestión de Pemex, y así quedó documentado en el reportaje, el cual, insisto, no dice que tuvo ingresos por actividad ajena. En cambio, el reportaje deja constancia de que el señor Coello “no informa, por ejemplo, sobre los montos que recibió Lozoya por los dividendos derivados de la posesión de las acciones”, en su respuesta al cuestionario de Proceso. Es de lamentar que el señor Coello Trejo esperó a que se publicara el reportaje para aclarar que las empresas en las que el señor Lozoya detentó acciones decidieron no repartir dividendos. c) De nuevo, el señor Coello Trejo denuncia un elemento inexistente en el reportaje. Al contrario, se cita de manera textual la respuesta del señor Coello Trejo al cuestionario que le fue enviado, en la cual afirma que el señor Lozoya proporcionó toda la información a la SFP, pero reservó partes de ella en su versión pública “por motivos de seguridad”. Al no tener acceso a la declaración patrimonial reservada que el señor Coello Trejo menciona en su carta, el reportero se apegó a las declaraciones públicas consultables en DeclaraNet y así lo dejó claro en el texto. Se pide cordialmente al señor Coello Trejo que precise el agravio cuando afirma que “otra de las falsedades son los montos por lo (sic) que mi representado adquirió acciones adicionales”. Todas las operaciones de adquisiciones de acciones quedaron documentadas en el reportaje con base en las actas de la sociedad, incluyendo la adquisición de 380 mil 820 acciones de clase “A”, realizada el 5 de diciembre de 2013 a cambio del canjeo de una deuda de 6 millones 854 mil euros, que los accionistas debían al señor Lozoya. Con el afán de proporcionar al lector todos los elementos referentes a este caso, se recuerda que el viernes 18 de agosto se envió un cuestionario al señor Coello Trejo, dirigido al señor Lozoya. Las preguntas fueron las siguientes: ¿Sostiene, como lo planteó en sus sucesivas declaraciones patrimoniales, que fue director de JFH SA hasta enero de 2012? ¿Reconoce que adquirió 563 mil 220 acciones de categoría “A” de la sociedad JF Holding SA/Lucrum Finanz SA entre 2013 y 2014? ¿De cuánto fueron sus ingresos por los dividendos derivados de la posesión de estas acciones? ¿Por qué no mencionó en sus declaraciones patrimoniales que adquirió estas acciones? ¿Sigue teniendo estas acciones? ¿A qué se dedica Makech Capital? ¿En qué país/jurisdicción está incorporado? A las cuales el señor Coello Trejo respondió: “Todas las actividades curriculares antes y durante su gestión como director general de Pemex están contenidas en su declaración patrimonial. Asimismo todos sus movimientos patrimoniales fueron declarados ante la SFP y están contenidos en su declaración patrimonial. Detalles sobre cuentas bancarias, ingresos y participación en empresas incluidos. Partes de esa declaración patrimonial tiene reservas para no ser información pública, por motivos de seguridad, tal y como lo ha mencionado el Sr. Lozoya públicamente. Esto no quiere decir que todos los movimientos patrimoniales no estén contenidos en sus declaraciones patrimoniales ante la SFP. La empresa Makech Capital está radicada en el DF y se dedica a asesoría financiera y de inversión”. Se anexan las actas oficiales de la sociedad JF Holding SA, archivadas en el Registro del Comercio y de las Sociedades de Luxemburgo:Mathieu Tourliere