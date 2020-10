Sobre "Coordinador ejecutivo de la Junta de Gobierno del INEE, dirige fundación de Calderón"

Por este medio le comento que este 14 de diciembre, en la edición en línea de la revista Proceso, publican una nota firmada por el señor Álvaro Delgado, titulada Coordinador ejecutivo de la Junta de Gobierno del INEE, dirige fundación de Calderón. Con respecto a esta información le hago las siguientes aclaraciones: 1.- El doctor Tomislav Lendo Fuentes renunció el 30 de agosto de 2018 a la oficina del expresidente Felipe Calderón y a la Fundación Desarrollo Humano Sustentable. Por lo tanto, es falso que el doctor Tomislav Lendo trabaje simultáneamente en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y en la Fundación antes mencionada. 2.- No existe ninguna relación entre el expresidente Felipe Calderón y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como se sugiere en la nota. 3.- El doctor Lendo Fuentes es un reconocido especialista en política pública que, entre otros cargos, se ha desempeñado como profesor visitante del Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex; Director de Análisis Social de la Presidencia de la República; Jefe de Estudios Sociales y Difusión del Instituto Nacional de Desarrollo Social, y a partir del 1 de septiembre de 2018 funge como Coordinador Ejecutivo de la Junta de Gobierno del INEE, puesto al cual accedió mediante concurso. Por lo anterior, le solicito su valioso apoyo para que se publique esta carta aclaratoria y se corrija la información expresada en la nota referida. Sin más por el momento, agradezco su atención.Señor director: El señor Tamisav Lendo Fuentes, coordinador ejecutivo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), sí se ostentaba simultáneamente como director de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable (FDHS), según la página electrónica de este organismo privado que, tras la publicación de la nota bajo mi firma, este viernes 14 de diciembre, lo eliminó del directorio. La captura de pantalla de la pagina electrónica de la fundación, creada en 2014 por el ciudadano Felipe Calderón, acredita que Lendo Fuentes ejercía hasta hoy los dos cargos a la vez. En cambio, el vocero del INEE no aporta más pruebas que su palabra para decir que éste renunció a ese organismo el 30 de agosto de 2018. [caption id="attachment_563959" align="alignnone" width="702"]La imagen borrada[/caption] El vocero anexa a su carta la baja de Lendo Fuentes de la Presidencia de la República, donde consta que cobraba un sueldo mensual de 208 mil 164 pesos con 02 centavos –y no 193 mil al mes--, algo que no cuestiona ni objeta la nota, que no sugiere nada, sólo consigna hechos.