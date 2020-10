Acerca de "En Jalisco, denuncian a empresa transnacional por homicidio culposo"

Señor Director:

Respuesta de la Reportera:

Con respecto a la nota publicada el pasado 25 de marzoy que involucra a nuestra compañía, te compartimos lo siguiente: En BerryMex guiamos todas nuestras acciones bajo los valores fundamentales de honestidad, equidad y respeto. Por más de 25 años, hemos mantenido un compromiso con nuestros colaboradores teniendo siempre en mente nuestra prioridad de velar por la salud y seguridad de cada persona que forma parte de nuestra empresa. Desde el momento en que tuvimos conocimiento de este lamentable incidente, dirigimos nuestra atención inmediata hacia nuestro empleado y activamos los protocolos de atención médica necesarias para brindarle todo el apoyo viable. También hubo un acercamiento por parte de nuestro equipo de recursos humanos con la familia de nuestro compañero para notificarles sobre su fallecimiento. Asimismo, se cumplió con el proceso que dicta la ley para hacer entrega de sus beneficios a los familiares de nuestro compañero. Es importante resaltar que, hasta este momento, BerryMex no ha recibido ninguna notificación por parte de alguna autoridad, por lo que nos mantendremos al tanto, siempre con el ánimo de colaboración de acuerdo al marco legal. En BerryMex reiteramos nuestro compromiso de trabajar apegados bajo nuestros valores de Honestidad, Equidad y Respeto, por lo que seguiremos atentos y a tus órdenes en caso de cualquier duda. Atentamente Felipe Negrete Director de Operaciones en Cd. Guzmán para BerryMexCon relación a la seguridad, en las fotografías y videos en mis manos se observa que Álvaro no portaba faja para cargar objetos pesados, pese a que la solicitó en varias ocasiones a su superior. En un video se muestra que tampoco la portaba ninguno de sus compañeros, y que lo único que les dio la empresa fue un uniforme. Además, el occiso cortaba madera sin contar con lentes protectores, que formaría parte de su equipo de seguridad. Las declaraciones de compañeros de trabajo de la víctima, que obran dentro de la investigación, indican que a Álvaro no se le brindó atención médica inmediata, al no contar con personal que le prestara primeros auxilios. Los horarios del par de fotos en su celular, que marcan el momento en que sufrió el piquete de abeja, y del acta de defunción, establecen que pasó al menos media hora para que fuera atendido. Llama la atención que la carta que firmó un conocido ­-­no un familiar- de Álvaro es por concepto de liquidación, como si el occiso hubiese renunciado, y que no se dio aviso a la Secretaría del Trabajo por el accidente laboral. De acuerdo con el sello, la denuncia se presentó el 29 de enero de este año a las 12:53 horas ante la Fiscalía del Estado. Gloria Reza