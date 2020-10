Acerca de "Gobierno de AMLO da contrato a empresa ligada al exsuperdelegado de Jalisco: MCCI"

Mediante el presente documento y de acuerdo con el Artículo 6º, Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derecho de Réplica, solicito que se publique de manera íntegra la siguiente carta aclaratoria referente a la nota “Gobierno de AMLO da contrato a empresa ligada al exsuperdelegado de Jalisco: MCCI”, firmada por Redacción, fechada el 24 de abril del 2020, y que se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.proceso.com.mx/627262/exsuperdelegado-jalisco-mcci Al respecto hago las siguientes precisiones debido a que se hacen afirmaciones falsas, tendenciosas y que generan un daño a mi integridad: 1.- No soy accionista, representante legal ni tengo participación alguna en la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud S.A. de C.V. (Abisalud), por lo que desconozco si ha ganado contratos con instituciones públicas y en qué tiempos, así como si tiene investigaciones y/o señalamientos abiertos, ya que son temas que no me competen. 2.- Es completamente impreciso y, por lo tanto, falso, que haya contado con “autorización en Banorte para retirar fondos de la cuenta bancaria de esa farmacéutica, según documentos contenidos en un expediente judicial”, tal como lo afirma la publicación. En realidad, hubo un contrato de apertura de una cuenta en la que se mencionó mi nombre para que pudiera hacer movimientos en la misma; sin embargo, no firmé la aceptación, así que, evidentemente, nunca se realizó ningún tipo de movimiento en dicha cuenta. Asimismo, declaró que no tenía conocimiento de la investigación a la firma Abisalud ni del contrato bancario, situación de la que me enteré por notas periodísticas, por lo que de inmediato tomé cartas en el asunto, pues, reitero, jamás firmé una autorización para tal motivo. Por lo que mi equipo jurídico analiza las acciones legales correspondientes Ante la publicación con argumentos falsos y tendenciosos, por los puntos anteriormente expuestos y debido al compromiso con la verdad de la revistapido, de conformidad con la Ley, que se publique esta carta con las características similares y la relevancia que tiene la nota original. Asimismo, solicito que la nota publicada en la versión online sea cancelada, modificada o sustituida con datos reales y fuentes confiables.