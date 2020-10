'Sin fronteras”, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El sábado 11 de noviembre será inaugurada la exposición Sin fronteras, del artista, sociólogo y escritor suizo alemán Urs Jaeggi en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos de la ciudad de Puebla, a las 13:00 horas. La obra de Urs Jaeggi (Solothurn, Suiza, 1931) hace referencia a la movilidad de las poblaciones y de los transportes que éstas utilizan, a través de intervenciones e instalaciones en espacios exteriores, así como de dibujos, pinturas, collages y fotografías, que se exhibirán en vagones de tren instalados en el mencionado recinto. Desde hace dos décadas, Jaeggi divide su residencia entre México y Alemania. Acerca de sus creaciones, expresa: “Ha sido claro en mi carrera que no soy prisionero de una sola técnica ni de un estilo o de una dirección única en mis procesos artísticos y no trabajo para el mercado. Mi intención varía de acuerdo con los problemas que me acosan, me invaden, me sorprenden”. Su reto es buscar, transformar, arriesgar, cuestionar y realizar. Añade: “Los artistas tenemos que ser más que ejecutantes públicos y comprometernos con los problemas de la sociedad. Cuando exponemos, debemos cuidar de construir en el marco de las muestras, nuestra intención, motivaciones y algunos contextos. Los artistas habrán de tener en cuenta las posibilidades del visitante y ver, discutir, participar”. Sin fronteras invitará al público a reflexionar sobre los diversos problemas sociales, la crisis humanitaria que se vive actualmente en el mundo. Niños y jóvenes participarán de manera directa, creando y reinventando a partir de esta exposición. La importancia de la muestra radica en despertar la curiosidad, mirar de otra forma la colección e, incluso, las propias ruinas. “Habitar las ruinas es el título que se le puso a la sección que ocupan columnas de cemento que comenzaron a construirse años atrás y que por una mala planeación se quedaron en obra negra. Los colores con rojo, azul y amarillo; son los tonos que caracterizan mis obras. Ahora lucen dibujos que el público puede interpretar desde su concepción como vean la movilidad humana”, señaló en entrevista a Notimex. Urs Jaeggi aborda en su propuesta situaciones como la destrucción que han generado las guerras, la migración y la creciente exclusión de los ciudadanos pobres. Sin fronteras forma parte del programa de arte contemporáneo para sitios específicos “Cambio de vida”, que el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos impulsa desde 2004 y en el que han participado además Ivan Edeza, Carla Herrera, Dee Williams, Helen Escobedo y Alberto Gutiérrez Chong. La inauguración se llevará a cabo en el área verde de la segunda sección de los Ferrocarriles Mexicanos, entrada ubicada en las calles 18 Poniente y 11 Norte, del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, el sábado 11 de noviembre, a las 13:00 horas. Como parte de la apertura, se presentará el performance de la bailarina y coreógrafa Tania Solomonoff. Sin fronteras es organizada por la Secretaría de Cultura, por medio del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Nacional de los Ferrocarriles Nacionales y permanecerá expuesta hasta abril de 2018 (más información en www.universes-in-universe.de/jaeggi ).