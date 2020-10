APUNTES DE LA PANDEMIA es un podcast efímero donde el corresponsal de la revista mexicana Proceso en Bruselas, Bélgica, comenta la actualidad europea sobre el coronavirus.El narcotráfico se adapta a la pandemia, está en su naturaleza acomodarse a las circunstancias más adversas. Las dificultades que atraviesa la cadena de distribución global no parecen afectarlo tanto: hace unos días se detuvo un cargamento de cocaína de 4 toneladas en Bélgica y otro de casi 5 en Holanda. Mientras tanto, la mafia italiana y los cárteles mexicanos aprovechan la situación de crisis para jugar a la generosidad con la población empobrecida como consecuencia de la epidemia. "El covid-19 nos permite ver la relevancia económica y social del tráfico de droga y el crimen organizado en nuestras sociedades. En México es más visible porque los problemas son más agudos, pero en Europa empezamos a despertar a esa realidad", nos comenta el experto francés Laurent Laniel.. Después de Italia y Grecia, Portugal es el país europeo con más población envejecida y con el peor sistema de cuidados intensivos de la Unión Europea. Sin embargo, Portugal ha limitado como casi ningún otro país de la región los efectos de la epidemia de coronavirus. El país registra 24 mil 300 casos confirmados hoy, pero han muerto menos de mil personas, una tasa de mortalidad de poco más de 3%, cuando en España es de 10%, en Reino Unido 12% y en Francia 15%. Portugal cerró el país cuando tenía apenas 245 casos. Eso fue el 16 de marzo. No esperó tener más de 2 mil contagios como lo hicieron los españoles o los italianos para cerrar escuelas. Quizás ese fue el punto clave: los portugueses iban un mes detrás de Italia y España en la aparición del primer caso reportado, por lo que pudieron aprender y poner en práctica las medidas que esos países implementaron ya tarde. Vasco Gandra, el corresponsal de la radio portuguesa Renascença en Bruselas, platica con este podcast.. La curva de propagación de la epidemia de coronavirus covid 19 comienza a ceder en Italia, el país europeo con mayor número de víctimas (27 mil). El primer ministro Giuseppe Conte informó a sus ciudadanos que a partir del 4 de mayo el país arrancará un complejo proceso de desconfinamiento que decepcionó a quienes esperaban más. Mientras tanto, surgen las expresiones de miles de italianos exigiendo justicia por lo que ha sido una catástrofe sanitaria inédita. La fiscalía de Bérgamo abrió ya una investigación por el presunto delito de “epidemia culposa”. Para saber más de la situación italiana estará con nosotros Irene Savio, la corresponsal deen Roma.Bélgica anunció su plan de "desconfinamiento" gradual en tres fases: el 4 de mayo, el 11, y el 8 de junio. Las tiendas, las escuelas y los restaurantes podrán abrir en las próximas semanas y se mantienen las reglas de distancia de seguridad, el uso de tapabocas en centros escolares y transporte público y la higiene de base. La sociedad española también comienza a debatir cómo salir del oscuro túnel. España, con 22 mil 500 decesos por coronavirus hasta el día de hoy, es el segundo país europeo más golpeado después de Italia, lo cual en lugar de atemperar las diferencias políticas las ha exacerbado. El corresponsal de la revistaen Madrid, Alejandro Gutiérrez, analiza para este podcast la situación española.. La estrategia que ha seguido Suecia frente a la epidemia de coronavirus contrasta con la de otros países europeos. Suecia adoptó un enfoque muy flexible, evitando duras restricciones de aislamiento y confiando en sus ciudadanos en el respeto de las medidas de distanciamiento social. Los suecos viven una especie de extraña normalidad, con restaurantes y tiendas abiertas. Sin embargo, recientemente Suecia comenzó a registrar un aumento considerable en contagios (de 12¡ mil 500 pasó a 16 mil 500 en una semana) y el número de fallecimientos igual (de mil 300 brincó a más de 2 mil). Finlandia, Noruega y Dinamarca, donde se aplicaron confinamientos más duros, han sido menos afectadas por el virus, por lo que gobierno está siendo presionado por prominentes científicos para que cambie su enfoque. La mexicana Maya Montufar, afincada en Suecia desde hace cuatro años, nos comenta la situación en ese país nórdico. Abril 22 . Leen Vervaeke es la corresponsal de la televisión belga en China. Si alguien debe estar harta de los confinamientos es ella. Escuchen lo que le sucedió. Y en el comentario principal, un estudio de la Universidad de Zurich acaba de revelar que el covid-19 no debe tratarse principalmente como una neumonía viral complicada, ya que en realidad es una enfermedad que causa la inflamación sistemática de las paredes internas de los vasos sanguíneos (el endotelio) de órganos como el cerebro, los riñones, el tubo digestivo o el corazón, además de los pulmones.. Los criminales digitales están desatados. Las compañías tecnológicas de seguridad nos advierten que estamos frente a una avalancha inédita de ataques cibernéticos. Y es que el confinamiento planetario, con millones de usuarios primerizos accediendo a la red, ha abierto las oportunidades para infiltrar nuestros sistemas informáticos y hacernos víctimas de todo tipo de fraudes. ¿Cuál es la dimensión del problema y cómo podemos protegernos? Eso nos lo explicará el especialista en tecnologías sustentables y fundador de la consultoría holandesa The Orange Institute, Pablo Gámez.¿Habría que revisar la distancia de uno o dos metros que se recomienda conservar entre personas para tratar de evitar el contacto con micro-partículas de saliva con coronavirus? En algunas circunstancias precisas eso es lo que está planteando un estudio finlandés y otro belgo-holandés: en lugares cerrados con ventilación como podría ser el caso de los supermercados, o en interacción con personas que corren, caminan o andan en bicicleta, actividades permitidas en muchos países durante el confinamiento. Abril 18. Con más de 18 mil 600 fallecimientos hasta este 18 de abril, Francia es el tercer país europeo más afectado por el covid-19, después de España, que reporta 20 mil y de Italia, casi 23 mil. El presidente francés Emmanuel Macron anunció esta semana que el país continuará en confinamiento hasta el 11 de mayo. El actor, director de teatro y activista francomexicano, Manuel Ulloa, nos comenta la situación que se vive en Francia, cuyo gobierno enfrentaba cuando llegó el coronavirus una fuerte protesta social por sus políticas de corte neoliberal.La emergencia sanitaria fue aprovechada por el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orban, para pedir al parlamento poderes especiales que le permitieran gobernar por decreto de manera indefinida. Y lo consiguió. Un aspecto muy polémico de esa ley es aquel que amenaza con pena de cinco años de prisión a quien difunda información falsa o imprecisa sobre el coronavirus, lo que ha generado fuertes críticas de actores políticos de la Unión Europea y de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de prensa. El presidente del consejo de supervisión del Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios, el periodista húngaro Balazs Nagy, nos explica que existe el riesgo de la autocensura y el "enfriamiento" de los pocos medios independientes en un contexto de control gubernamental de la prensa nacional.Mientras que las autoridades belgas tranquilizan a la población advirtiendo que la mitad de las camas de cuidados intensivos están todavía disponibles para la emergencia sanitaria, más de 40% de las víctimas del coronavirus ha fallecido en casas de reposo y cuidados para personas de la tercera edad. El reconocido sociólogo Geoffrey Pleyers escribe en la prensa belga: "Esta es una tragedia humana, social y ética que plantea innumerables preguntas. ¿Cómo es que este sector no ha estado mejor preparado para la llegada de la epidemia cuando se sabe desde enero que el virus afecta especialmente a los ancianos? ¿Qué proporción de esas muertes podría haberse evitado si hubieran recibido atención en los hospitales?". Y hay indicios de que lo mismo está pasando en otros países europeos.El gobierno alemán destinó un paquete de emergencia por el coronavirus de 54 mil millones de euros para pequeñas empresas y trabajadores freelance o independientes. Artistas, galeristas, empresarios del arte y la cultura, creadores de todo tipo y hasta periodistas serán beneficiados de un cuantioso fondo de subvenciones y préstamos de apoyo temporal, además de que se les asegura la cobertura de la seguridad social durante los próximos meses. La artista visual mexicana radicada en Berlín, Vanessa Farfán, nos platica cómo funcionan estos apoyos y más.Cuando las autoridades italianas comenzaron a decretar zonas rojas donde tenía que encerrarse la gente y parar las actividades económicas no esenciales, las fábricas de Bérgamo continuaron funcionando por la presión de los empresarios industriales que sólo se interesaban por sus propios intereses y no el de sus trabajadores. "El riesgo de infección es bajo", decía la confederación patronal de Bérgamo en pleno crecimiento de la epidemia de Covid-19. La periodista Alba Sidera cuenta la historia de una "masacre patronal" ocurrida en aquel polo industrial del norte italiano en un elocuente texto publicado el pasado 10 de abril.Obligados a permanecer en casa, pasamos gran parte del día en internet: nuestras actividades laborales, recreativas y hasta sociales pasan por la red. Nunca hemos consumido tanto internet. ¿Cuales son las consecuencias tecnológicas y de poder que acarrea esa nueva condición humana en el contexto de la epidemia del Covid-19? Conversamos con Pablo Gámez, periodista y experto en la materia, quien nos dice que nos hemos mostrado tan dependientes del mundo virtual que ya podemos hablar de nuestra sumisión digital a los grandes corporativos tecnológicos, que han multiplicado su poder durante esta emergencia sanitaria. Abril 10. Según una encuesta publicada por el periódico Le Soir, 40% de los belgas apoya que los mayores de 85 años dejen de recibir tratamientos costosos para prolongar la vida, mientras que apenas 35% defiende el derecho a tales cuidados en la vejez, el sector más afectado por el Covid-19. Por otro lado, el portal español El Confidencial entrevistó al italiano Sergio Romagnani, una eminencia en la inmunología que cuenta cómo aplicando pruebas masivas tempranas a personas con y sin síntomas y usando de manera generalizada el cubrebocas, prácticas no aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud, lograron prácticamente desterrar al coronavirus de la localidad de Vo, en Véneto.Sorprende que hasta esta fecha los alemanes no hayan sido tan golpeados por el Covid-19 como otros países europeos. La clave parece ser el sistema de pruebas de detección que estableció desde que surgió el brote del coronavirus en el país. ¿Cómo funcionan? ¿A quién se aplican? Conversamos con Yetlaneci Alcaraz, la corresponsal de la revista Proceso en Berlín, para que nos explicara.Al momento de grabar este episodio, el primer ministro británico Boris Johnson estaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Londres tras más de una semana afectado por el Covid-19. Sobre cómo se vive en Reino Unido el agravamiento de la salud de Johnson, quien se negaba a implementar medidas de confinamiento que dañaran la economía del país, nos platica Leonardo Boix, corresponsal de la revista Proceso en la capital británica.La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los países asiáticos difieren sobre la efectividad del uso masivo de los tapabocas, mientras que en Europa y otras naciones Occidentales se ha abierto un debate que durará mucho tiempo. El virólogo belga Marc Wathelet, un especialista reconocido en coronavirus, acusa en un texto la negligencia del poder público de su país o el francés que desdeñan el contagio por aire a larga distancia (aerosol) del covid-19 contra el que el cubrebocas puede servir.Los italianos no tomaron en serio las advertencias sobre el peligro que entraña el coronavirus y las consecuencias han sido fatales. Hablamos con el muralista mexicano Farid Rueda, que estuvo en febrero en la región de Lombardía, la zona roja del brote epidémico, y quien fue testigo de cómo la población pasó del escepticismo al durísimo impacto con la trágica realidad.Algunos supermercados de Bélgica cerraron unas horas el servicio porque sus empleados exigen protección sanitaria y compensación económica por el riesgo que corren en el trabajo. Y en Holanda se proponen nuevas directrices para que, en caso de necesidad extrema de camas de cuidados intensivos, las vidas de ciertas personas muy frágiles de salud sean sacrificadas para poder salvar otras.Para evitar el escenario italiano de saturación de su sistema de salud, los médicos holandeses están preguntando a sus pacientes de la tercera edad si querrán ingresar en cuidados intensivos o permanecer en su domicilio en caso de enfermar gravemente de coronavirus. Conversamos con Dianeth Pérez Arreola, corresponsal mexicana en ese país para varios medios mexicanos.Por qué estamos en confinamiento? El abogado británico Jonathan Cooper responde que por dignidad humana estamos obligados a proteger a los más vulnerables como a cualquier persona sana. El primer texto que comentamos en el podcast.