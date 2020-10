"Ya no estoy aquí", gana la 17 edición del Festival de Cine de Morelia

“Ya no estoy aquí”, de Fernando Frías de la Parra, ganó, en la 17 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Mejor Largometraje Mexicano y Premio del Público. El filme es interpretado por un cumbianchero de Monterrey Juan Daniel García Treviño. Trata de una joven pandilla que se llama Los Terkos que pasan los días escuchando y bailando en los barrios de Monterrey. Su líder Ulises, de 17 años, debe migrar a Nueva York porque peligra su vida, pero en esa ciudad extranjera no se adapta, no obstante, desde allí ve cómo su ciudad natal cambia por la violencia. Aquí en entrevista el director cuenta que retrata la marginación y falta de oportunidades para los jóvenes de México...