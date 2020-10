¿Cuándo acabará la impunidad?: Reporteros sin Fronteras

MÉXICO, D.F. (apro).- El nombre de Regina Martínez, reconocida periodista, corresponsal del semanario Proceso en el estado de Veracruz, se suma a la espantosa lista de los 80 periodistas asesinados y 14 desaparecidos en una década en México. Un balance agravado en cinco años por la calamitosa ofensiva federal contra el narcotráfico (http://es.rsf.org/mexique-campana-basta-de-sangre-no-sangre-11-02-2011,39527.html). El cuerpo de la víctima fue encontrado el 28 de abril de 2012 en Xalapa, capital del estado. La periodista fue estrangulada. El sentimiento suscitado por el crimen dio lugar a diversas movilizaciones de periodistas, fotógrafos y defensores de la libertad de expresión en los estados de Veracruz, Puebla, Morelos, así como en el Distrito Federal, donde Reporteros sin Fronteras estuvo representado. “Hasta el momento no hay elementos que permitan empezar a definir el móvil de este asesinato. Sin embargo, no olvidamos que Regina Martínez dedicó sus investigaciones más recientes a los crímenes cometidos contra otros colegas en el estado de Veracruz (es.rsf.org/mexico-con-el-asesinato-de-una-periodista-27-07-2011,40703.html), que se convirtió en uno de los más mortíferos de la República en 2011. La víspera de su muerte, la periodista publicó una nota sobre la detención de nueve policías sospechosos de estar coludidos con el narcotráfico. Por ello, la pista profesional debe considerarse de forma prioritaria. La tendencia de las autoridades a querer excluirla de entrada afecta gravemente la resolución de este tipo de casos. Exigimos justicia para Regina Martínez, así como para sus colegas asesinados o desaparecidos, pues el crimen prospera con la impunidad”, declaró Reporteros sin Fronteras. El cadáver de Regina Martínez fue descubierto tras el reporte de una vecina, sorprendida porque la puerta de la casa de la periodista se encontraba abierta desde hacía varias horas sin que se percibiera movimiento. Encontraron el cuerpo de la periodista en el baño, no presentaba signos de agresión sexual. Le robaron una pantalla de televisión de plasma, un ordenador y dos teléfonos móviles. Reporteros sin Fronteras comparte las preocupaciones expresadas por Julio Scherer García, Presidente del Consejo Administrativo de CISA/Comunicación e Información (empresa editora de Proceso), Rafael Rodríguez Castañeda y Salvador Corro, Director y Subdirector de Información de la revista, respectivamente, durante una reunión con el gobernador de Veracruz efectuada al día siguiente del crimen. Asimismo, pedimos que se acceda a su petición: los directivos solicitaron que el periodista Jorge Carrasco se incorpore a la Comisión Especial Investigadora, encargada de dar seguimiento a las investigaciones. Por la información que publicaba, Regina Martínez podría haber molestado a ciertas autoridades locales. En 2008 ella misma nos confirmó que la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz había abierto una investigación en contra suya y de su colega Rodrigo Vera, por una fotografía publicada en Proceso relacionada con la muerte de una indígena, Ernestina Ascencio. Ese año los dos periodistas fueron citados a declarar en ese caso, pero en calidad de testigos. Aunque la federalización de crímenes y delitos que atenten contra la libertad de informar o el ejercicio del periodismo ya fue votada en el Congreso Federal, aún falta que se apruebe en siete estados para que sea adoptada de forma definitiva (http://es.rsf.org/mexico-el-senado-aprueba-la-14-03-2012,42112.html). “Esta reforma, aunque tardía, debe aplicarse con los medios adecuados para poner fin a la insostenible impunidad”, concluyó Reporteros sin Fronteras.