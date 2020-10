Exigen periodistas de Nueva York aclarar asesinato de corresponsal de Proceso

MÉXICO, D.F. (apro).- El Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York (CPJ, por sus siglas en inglés) exigió a las autoridades investigar de inmediato el asesinato de la corresponsal de Proceso Regina Martínez Pérez, determinar el motivo, y asegurar que los responsables sean enjuiciados. “Martínez había trabajado para la revista nacional Proceso durante más de una década y era reconocida por sus investigaciones sobre los carteles de la droga y los vínculos entre el crimen organizado y funcionarios de gobierno. En la semana anterior a su asesinato, cubrió el arresto de un supuesto líder de los Zetas; los arrestos de nueve policías acusados de trabajar para un cartel de la droga; y una nota sobre un alcalde local quien fue arrestado junto a otros supuestos pistoleros de un cartel después de una balacera con el ejército mexicano”, indicó la organización a través de un comunicado. En el mensaje establece que colegas de Martínez consultados afirmaron que ella no había comentado sobre amenazas antes de su muerte. "Regina siempre escribía un tercio más de la verdad de lo que yo me animaba a contar en una nota. Y yo escribo más que la mayoría de los periodistas", relató un reportero de Xalapa, quien pidió permanecer en el anonimato por su seguridad, indicó al CPJ. Carlos Lauría, el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ manifestó su condena por el brutal asesinato de Regina Martínez Pérez y lanzó el desafío: "Las autoridades mexicanas deben quebrar el ciclo de impunidad que rodea a los de crímenes de periodistas, conducir una investigación exhaustiva y enjuiciar a los responsables". El comité señaló que según sus propias investigaciones Veracruz, donde cuatro periodistas fueron asesinados en 2011, es uno de los estados mexicanos más peligrosos para la prensa porque, indica, además de que es un campo de batalla entre dos grupos de crimen organizado (los Zetas y el cártel de Sinaloa) existe corrupción generalizada en el gobierno local. EL CDP señaló que desde 2006, más de 40 periodistas han sido asesinados o están desaparecidos en México debido a una combinación de negligencia y corrupción entre funcionarios públicos, en particular a nivel estatal, numerosos crímenes contra la prensa permanecen sin resolverse. México apareció en el octavo lugar en el Índice de Impunidad del CPJ en 2012, que desacata los países donde los periodistas son asesinados y los responsables quedan libres.