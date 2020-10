Marchan por Regina, por 365 días de impunidad y por una justicia en entredicho

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- Al cumplirse hoy 365 días del artero asesinato de la corresponsal deen Veracruz, Regina Martínez Pérez, periodistas del estado, corresponsales del Distrito Federal, la Red de Periodistas de a Pie, amigos de la reportera, activistas y colectivos estudiantiles salieron a las calles del Centro Histórico de Xalapa a exigir justicia y a cuestionar al gobierno de Javier Duarte con la misma frase-sentencia desde el homicidio de la reportera veracruzana: “No les creemos”. Al igual que en otras 11 ciudades del país, los periodistas de Veracruz rindieron un homenaje a Regina y a los colegas caídos en los últimos años. En la capital del estado, la concentración fue en la Plaza Lerdo. Ahí, periodistas, estudiantes, activistas e integrantes del Movimiento por la Paz exhibieron cartulinas con consignas contra la Procuraduría de Justicia, bordaron telas con los nombres de las personas caídas por la violencia, llevaron flores como ofrenda a la corresponsal dey lanzaron mensajes en la plaza pública exigiendo garantías para el libre ejercicio de la profesión. A la manifestación por el asesinato de Regina y otros ocho reporteros victimados en lo que va del gobierno de Javier Duarte se sumó el periodista y escritor Juan Villoro, quien junto con reporteras de Veracruz fue el encargado de abrir la marcha de protesta. [gallery type="square" ids="340449,340448,340447,340450,340446,340443,340442,340441,340440,340439"] Alrededor de 350 personas participaron en este acto dominical en el cual las consignas retumbaron fuerte: “Gobierno de Duarte, amigo de la muerte”, “Gobierno fascista que mata periodistas”, “Regina amiga, tus colegas no te olvidan”, “Duarte entiende, la prensa consciente no se vende”, entre otras. La marcha que bordeó el Centro Histórico, por las calles de Juan de la Luz Enríquez, Zamora, Carrillo Puerto y el Viaducto, tuvo un emotivo momento cuando en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública los fotógrafos apagaron sus cámaras, las depositaron en el suelo y reclamaron al titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita. “¡Bermúdez, entiende, no somos delincuentes, Bermúdez entiende no somos delincuentes!”, ahí una decena de fotoperiodistas exigieron al encargado de la seguridad pública de Veracruz que cese el hostigamiento y las declaraciones absurdas en contra de los reporteros gráficos. A la protesta se sumó un numeroso contingente de la Red de Periodistas de a Pie, encabezado por las reporteras Daniela Rea, Marcela Turati y Elia Baltazar, quienes destacaron la trascendencia de honrar el recuerdo de Regina Martínez en su propia tierra y recordarle al gobierno de Duarte que la sentencia del “robo” como único móvil del crimen, es algo que lastima y enoja al gremio periodístico. Al regresar a Palacio de Gobierno, estudiantes vestidos de negro y con el rostro cubierto exhibieron cartulinas rojas con el nombre de cada uno de los nueve periodistas asesinados durante la actual administración. Tras pasar lista de los reporteros caídos, los activistas rociaron pintura roja en la entrada principal al edificio estatal. Luego plasmaron la palabra “justicia” por donde día a día entran los secretarios de despacho del gabinete ampliado de Duarte de Ochoa. En la cochera del Palacio de Gobierno –por donde ingresa el gobernador–, las reporteras veracruzanas clamaron el nombre de Regina e hicieron una breve parada en las escalinatas del inmueble. Por la mañana, la Red de Periodistas de a Pie y amigas de Regina acudieron al panteón Bosques de Xalapa para visitar la tumba de la corresponsal de; depositaron flores y en un círculo todos los asistentes hicieron oración por su eterno descanso.