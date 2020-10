Muestra '¿Quién es el hombre de la Sábana Santa?”, en México en noviembre próximo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Quién es el hombre de la Sábana Santa?” es el título de la muestra itinerante que traerá a México en noviembre próximo el Centro Pontificio de Notre Dame y que podrá ser apreciada en el Zócalo capitalino y en la Plaza Mariana, en la Basílica de Guadalupe. Réplica de los objetos de Jesús de Nazaret, como la corona de espinas, monedas de Poncio Pilatos, clavos, paneles con toda la historia del lienzo y el cuerpo de la Sábana en bronce, son algunos de los objetos que podrán apreciarse en la exhibición según información difundida por el Centro. En el marco de la conferencia “La Sábana Santa, espejo del evangelio y reto a la inteligencia”, el sacerdote español Rafael Pascual dijo que la muestra pretende dejar claro lo “relevante y misterioso” del milenario objeto. Según dijo Pascual, se ha creído que la “mortaja” pudo haber cubierto el cuerpo de Jesús y por esta razón los miembros del comité de Sindología de Turín realizaron una serie de estudios de botánica y sangre al lienzo. En esa búsqueda, se determinó que la sábana existe desde hace dos mil años y cubrió el cuerpo de un hombre que fue envuelto con flores de Judea, que solo florecen entre marzo y abril, y que tenía un tipo de sangre AB, muy común en Oriente Medio. Un estudio tridimensional por holograma permitió además descubrir que el cuerpo de la Sindone fue de un hombre de estatura alta, robusto y fuerte. La réplica fotográfica y los objetos vinculados con la Sábana Santa se encuentran en la exhibición “Who is the man of the Shroud?” en el Centro Notre Dame, de la cual se desprenderá la que venga a México Con información de Notimex