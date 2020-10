Por desvíos y omisiones, padres de niños con cáncer se amparan y denuncian al Ejecutivo

Ante la persistencia de la falta de medicamentos contra el cáncer en el Sector Salud y particularmente en el Seguro Social, familias de niños con cáncer de varios estados presentaron solicitudes de amparo contra el Ejecutivo federal y las autoridades sanitarias. Estos recursos jurídicos se suman a la denuncia por homicidio que presentó una madre nuevoleonesa contra el presidente López Obrador, y la abogada Andrea Rocha anuncia que interpondrá una demanda por desvío de recursos del ramo a la compra de cachitos de la rifa del avión presidencial en la Secretaría de Salud de Tabasco. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A las 21:29:01 horas del 26 de diciembre del 2019, Evan Omar Polina Aguilar, de sólo dos años, perdió la vida a causa del desabasto de quimioterapias para el tratamiento contra el cáncer. Siete meses antes fue diagnosticado en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 25, de Nuevo León, con neuroblastoma fase 4, pero la falta de medicamento le propició una metástasis que terminó con su vida. Su muerte constituye un parteaguas en la lucha contra el cáncer:Su madre, Lorena Guadalupe Aguilar Molina, interpuso en septiembre pasado una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por el delito de homicidio, en la que argumenta que el titular del Poder Ejecutivo sería responsable de la insuficiente adquisición de medicamentos y quimioterapias para el sector salud público nacional, para aliviar a las personas que padecen cáncer. https://www.proceso.com.mx/652603/la-cofepris-reporta-robo-de-mas-de-37-mil-medicamentos-para-ninos-con-cancer Como prueba anexa en la denuncia las recetas médicas de todas las fechas en que el medicamento le fue negado, así como el dictamen médico que prueba que su hijo no padecía metástasis antes del desabasto. El fallecimiento de Evan también dio paso a la elaboración de otra denuncia en contra del presidente y otros funcionarios por desviación de recursos públicos para la compra de cachitos de la rifa del avión presidencial TP-01. https://twitter.com/proceso/status/1315798007363690496?s=20 La abogada Andrea Rocha, quien encabeza a casi 200 familias de niños enfermos de cáncer e interpondrá el recurso legal, señala que el 12 de septiembre el titular de la Coordinación Nacional de Administración y Finanzas del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi), Víctor Manuel Lamoyi y Bocanegra, entregó a la secretaría estatal en Tabasco 15 mil 765 billetes de lotería que fueron entregados a 15 hospitales públicos. Lo que implica un recurso de 7 millones 882 mil 500 pesos, que finalmente perdieron, porque Tabasco no ganó nada en la rifa. “¿Ahora cómo van a subsanar eso? ¿Cuántas quimioterapias hubieran comprado con el dinero que perdieron en la compra de boletos? El donativo, además de ser irregular e ilegal, es un tema de violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos por hacer mal uso de dinero público. El mismo presidente de la República, en su conferencia mañanera del 8 de septiembre pasado, dijo que destinaría 500 millones de pesos para comprar un millón de cachitos que distribuirían a hospitales Covid.” Por lo pronto, la primera denuncia presentada por la señora Lorena Aguilar Molina va en contra del secretario de salud, Jorge Alcocer, y Zoé Robledo como director del IMSS , ambos por su omisión e incompetencia en distribuir los medicamentos: “Siempre han dicho que hay en existencia pero no los vemos, y derivado de eso el pequeño Evan perdió la vida”, reitera Aguilar Molina. La denuncia se fundamenta en los artículos­ Octavo, 16 y20 constitucional y en los artículos 221, 223 y 302 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se tipifica el delito de homicidio.https://www.proceso.com.mx/652733/una-tragedia-que-mueran-ninos-con-cancer-en-mexico-oms