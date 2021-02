Premio George Polk a la labor de Regina Martínez: "Matar al periodista no mata la historia"

A pesar de las condiciones adversas en las que se ejerce el periodismo en México, la prensa sigue cumpliendo su función social de informar y favorecer el debate de los asuntos públicos. Muestra de ello es el Reconocimiento Especial que el jurado del Premio George Polk, de la Universidad de Long Island, otorgó a la reportera de Proceso Regina Martínez (asesinada en 2012) y al colectivo Forbidden Stories, por el Poyecto Cártel, en el cual también participó este semanario.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Un reconocimiento periodístico pone nuevamente en la mirada internacional la trayectoria de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz, así como las circunstancias en que fue asesinada en 2012 y los obstáculos desplegados desde diversas instancias de ese estado para esclarecerlo.

A dos meses de que se cumplan nueve años de su muerte –el 28 de abril– el jurado del Premio George Polk de la Universidad de Long Island decidió otorgarle el Reconocimiento Especial a la reportera de Proceso y a Forbidden Stories, el consorcio internacional que coordinó la investigación publicada en la serie denominada Proyecto Cártel (Proceso 2302).

A cargo de un grupo de periodistas de 25 medios en 18 países, el Proyecto Cártel reconoció el trabajo de la periodista, retomó los personajes que fueron tema de sus reportajes y desmenuzó la investigación realizada por la actual fiscalía veracruzana.

El Proyecto Cártel fue una serie de seis reportajes que confirmaron la construcción de una verdad jurídica para obstaculizar la investigación del asesinato de Regina y encontrar a los verdaderos autores –lo que Proceso expuso desde el principio– pero también evidenciaron las conexiones del narcotráfico con políticos, sus redes internacionales, así como el espionaje y las armas usadas para intimidar y matar a periodistas mexicanos.

Este trabajo en colaboración fue publicado a principios de diciembre por Forbidden Stories, Proceso y los medios asociados en la investigación (como Le Monde, The Washington Post, The Guardian y El País) pero también fue retomado por otros medios en México y otros países.

El miércoles 24 la Universidad de Long Island anunció a los ganadores de la edición número 73 de los Premios George Polk y otorgó el Reconocimiento Especial a Regina Martínez como reportera de Proceso y a Forbidden Stories por el Proyecto Cártel.

El premio que lleva el nombre del periodista George Polk –corresponsal de la CBS asesinado en 1948, cuando cubría la guerra civil en Grecia– se otorga por reportajes de investigación y logros especiales en el periodismo.

El correo con el que se anunció el premio:

Querido Jorge:

La investigación del Cartel Project, junto con la difunta periodista de Proceso Regina Martínez, cuyo trabajo continuó a través de esa colaboración, ha sido honrada con el Premio Especial George Polk 2020, anunció hoy la Universidad de Long Island (LIU).

El premio George Polk premia la destacada colaboración de 60 periodistas de 25 organizaciones de noticias* y 18 países, que se unieron durante 10 meses para seguir las historias de sus colegas mexicanos asesinados.

Esta serie de investigaciones, coordinada por Forbidden Stories y publicada simultáneamente en todo el mundo en diciembre pasado, descubrió las conexiones internacionales de los cárteles mexicanos. El proyecto apareció en la portada de The Washington Post, The Guardian Weekly, Le Monde y Süddeutsche Zeitung, entre otros.

"El Premio Polk refuerza nuestra creencia de que la colaboración es la mejor protección contra la impunidad", dijo el director de Forbidden Stories, Laurent Richard.

“La entrega de este premio a Regina Martínez, nueve años después de su asesinato, envía un mensaje muy fuerte de apoyo a los periodistas mexicanos que enfrentan los peores peligros. Matar al periodista definitivamente no mata la historia ".

“El Proyecto Cartel logró reunir los diversos orígenes y culturas de trabajo de nuestros socios, la fuerza impulsora de esta serie de investigaciones impactantes”, agregó la editora en jefe de Forbidden Stories, Sandrine Rigaud.

La Universidad de Long Island ha otorgado los prestigiosos premios George Polk anualmente durante los últimos 73 años, enfocándose en “el trabajo intrépido, audaz e influyente de los propios reporteros, dando prioridad al trabajo de investigación que es original, ingenioso y que invita a la reflexión. Estos premios conmemoran a George Polk, un corresponsal de CBS que fue asesinado mientras cubría la guerra civil griega en 1948.

"Los reporteros de Forbidden Stories entrevistaron a fuentes que nunca habían hablado oficialmente, y revelaron cómo las autoridades locales sabotearon la investigación sobre la muerte de Martínez y pusieron a un chivo expiatorio tras las rejas sin pruebas, una táctica similar a la utilizada por el gobierno griego después del asesinato de George Polk", anunció la Universidad de Long Island.

Otros ganadores de los premios Polk 2020 incluyen a CNN, The Atlantic, ProPublica, The Washington Post, STAT, San Francisco Chronicle, California Sunday Magazine, The New Yorker, Star Tribune, VICE, BuzzFeed News, High Country News y The New York Times.

El presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad de Long Island, Eric Krasnoff, declaró: "La presentación de informes honestos e independientes es nuestra mejor esperanza para fomentar y mantener una sociedad democrática equitativa".

Los 25 socios de organizaciones de noticias del Proyecto Cartel:

The Washington Post, Le Monde, France TV, Radio France, The Star, The Guardian, Proceso, OCCRP, Le Soir, Knack, South China Morning Post, Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Die Zeit, Lede, Haaretz/ TheMarker, IRPI, Daraj, Proceso, El País, Prensa, Expresso, Radio Télévision Suisse, SVT, De Volkskrant.