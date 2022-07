Edomex ,"un escenario puesto para la derrota del PRI": Juan Zepeda

Juan Zepeda, puntero dentro de Movimiento Ciudadano para ser candidato a la gubernatura del Estado de México, “ruega a Dios” que la alianza Va por México se mantenga en la entidad para así enfrentar a dos fórmulas ya conocidas que se encuentran “desgastadas” y han provocado decepción: el PRI, que ha gobernado el estado 90 años, y Morena, que el año pasado perdió la mayoría en el Congreso local. Apuesta a que en ese escenario –“el mejor” para MC– los votos mexiquenses se dividan en tercios; con una diferencia: “esos partidos hoy están enfrascados en luchas internas, soterradas, palaciegas…”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En 2017 Andrés Manuel López Obrador le pidió a Juan Zepeda Hernández declinar sus aspiraciones a la gubernatura del Estado de México en favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez.

Zepeda, quien era el candidato del PRD, rechazó la propuesta. López Obrador, entonces dirigente de Morena, lo acusó de ser palero del PRI. Uno a otro se culparon de dividir a la izquierda.

El resultado es conocido: el priista Alfredo del Mazo Maza, del Grupo Atlacomulco, fue elegido gobernador de la entidad con 2 millones 40 mil 709 votos frente a 1 millón 871 mil 542 sufragios de Delfina Gómez, en segundo lugar, y 1 millón 84 mil 571 de Zepeda, en tercer lugar.

A cinco años, el senador Juan Zepeda, quien aspira a contender en 2023 por la gubernatura del Estado de México, ahora como candidato de Movimiento Ciudadano (MC), niega haber negociado algo con el PRI y dice que no se arrepiente de haber rechazado el ultimátum de López Obrador, porque “hay que tener dignidad” y quien pretenda gobernar el Estado de México no puede dejarse gritar, humillar ni maltratar.

“Él quería que me fuera a arrodillar, pues jamás lo voy a hacer”, dice en entrevista en su oficina en el Senado de la República. “Mi participación en el 17 fue legitima, fue limpia, fue de frente a la nación y de frente a los mexiquenses. En ese momento no me alcanzó”, agrega.

Ahora, rumbo a 2023, Zepeda, quien en 2019 se sumó a MC, podría volverse a enfrentar a Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública federal, favorita para volver a competir por Morena en el Estado de México, según la más reciente encuesta de ese partido.

Aunque reitera que la candidatura de MC no está definida todavía, y que esperará a los tiempos legales para levantar la mano, Zepeda también es el preferido de su instituto político.

En entrevista, Zepeda, dirigente de MC en el Estado de México, dice que le pide a Dios que la alianza Va Por México –PAN, PRI y PRD– se mantenga en el Estado de México y que vaya con una candidatura en conjunto, porque así Movimiento Ciudadano se enfrentaría a dos fórmulas ya conocidas en la entidad: el PRI, que ha gobernado más de 90 años; y Morena, que en 2018 ganó 57 de 125 municipios mexiquenses y perdió 27 en 2021, y vio disminuida su fuerza en el Congreso local, tras tener la mayoría.

“Yo creo mucho en Dios, me lo inculcaron mis padres, y no sabes cómo le ruego a Dios que mantengan sus alianzas y que saquen a quien saquen de candidato, porque si ellos se mantienen como han venido jugando o como han jugado en el 21, para mí, es el mejor escenario”, comenta.

