Versión libre de 'Romeo y Julieta” en '31 Minutos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- 31 Minutos tiene amplio consenso de ser el mejor programa televisivo chileno. Fue concebido en 2013 como un noticiero para niños hecho con títeres, manos, humor e improvisaciones, y pronto se ganó la admiración de un público de todas las edades y de todo el mundo. Ahora por internet se puede disfrutar “una adaptación exageradamente libre” de la historia de ‘ Romeo y Julieta ’ --el clásico de William Shakespeare-- dirigida por Álvaro Díaz y Pedro Peirano y protagonizada por personajes muy peculiares: unos títeres célebres. Juan Carlos Bodoque –reportero estrella de su noticiero-- es forzado por el Sr. Monstruo para montar su obra favorita “en un minuto monstruo” a cambio de no comérselo. Desesperado, Bodoque encarna a Shakespeare y llama a sus colegas Patana, Mario Hugo y Tulio Triviño para representar esta divertidísima obra. Los ya famosos muñecos enseñan así a los niños –y al público que no lo sepa--, de la manera más feliz, conceptos fundamentales del teatro, como que se trata de una tragedia “porque termina mal”. Si bien la representación respeta la historia original --aunque después sugiere un final alternativo y excéntrico--, e libreto la convierte en una experiencia ágil y simplificada de menos de una hora, que promete, como lo hizo en su época el descomunal Shakespeare, “indignar a los eruditos y confundir a los ignorantes”. Con un lenguaje adaptado a la actualidad --y el humor irreverente y genial que caracteriza este insólito programa--, los personajes permiten a chicos y grandes disfrutar y entender un texto que podría parecer mucho más complicado de lo que en realidad es. Todo sucede en una biblioteca. La escenografía respeta que esta historia emerge de la escritura, algo que se suele olvidar en las adaptaciones de los clásicos, llevando a los distintos espacios un libro gigante con relieve. También la música --vital para estos títeres-- reúne canciones compuestas por ellos mismos, que enriquecen lúdicamente el conocimiento sobre el Bardo de Avon y su obra, como “Biografía de William Shakespeare”, “Los Capuleto vs. los Montesco” y “Canción de amor de Romeo y Julieta”. Gracias a la compañía Aplaplac y la Fundación Teatro a Mil, el acceso a este video está disponible a nivel mundial. Sólo hace falta crear una cuenta en su página web. No hay mejor manera de aprovechar estos extraños tiempos que acercar a los niños y a uno mismo a estas creaciones únicas. ‘Romeo y Julieta’ se puede ver los sábados y domingos de forma gratuita hasta el 28 de junio en www.teatroamil.tv . Imperdible.