CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El teatro está experimentando nuevas formas de ser narrado, no sólo a partir de la distancia con el público, sino entre los propios realizadores. La Compañía Nacional de Teatro, Teatro UNAM y la Compañía Puño de Tierra presentan ‘ Mujeres decididas e insistentes que lavan y remiendan sus propios calzones ’. La obra, escrita y dirigida por Valentina Sierra, surge de las reflexiones virtuales alrededor de la nueva ola feminista, y de la lectura del cuento “La isla desconocida” de José Saramago. Una mujer decidida llega a un castillo y osa exigirle un barco al rey para ir a buscar una isla desconocida, dejando a todos boquiabiertos. Al salir por la puerta de las decisiones, que se queda abierta, un grupo femenino va detrás de ella con la intención de acompañarla. Una vez atravesándola ya no pueden mirar atrás. Las actrices Julia Arnaut, Mariana Gajá, Mariana Giménez, Micaela Gramajo, Úrsula Pruneda, Cecilia Ramírez Romo, Amanda Schmelz, Diana Sedano y Valentina Sierra filmaron sus partes de forma independiente, cada quien con sus espacios cercanos. Un cartón de introducción escrita nos la presenta así: “Esta ficción se creó desde el cautiverio. En tiempos pandémicos, un grupo de mujeres decidimos desafiar la soledad del encierro y navegar juntas esta historia.” Y continúa: “Cada una desde su casa, y con los recursos que tenía a la mano, confeccionamos los pedacitos que formaron este barco, en el que nos subimos juntas en busca de nuestra isla desconocida.” Por medio de edición y diseño de escenarios virtuales de estilo amateur --a cargo de Gabriel Zapata Z.--, los distintos videos se zurcen, dando la sensación de continuidad y haciendo a las mujeres interactuar en la pantalla de la obra de 31 minutos. Se trata de una graciosa historia (formalmente atrevida) de empoderamiento femenino, pero de pronto usa metáforas tan obvias que hacen a la historia caer en lo didáctico. Y aunque se cuenta, no deja de ser un experimento. A ratos efectivo, pero con muchos problemas técnicos: miradas que no se corresponden, distintos volúmenes de voz, falta de coordinación en los tamaños de las tomas, entre otros. El aplauso va a las mujeres decididas a probar. La obra se puede ver de forma gratuita en https://teatrounam.com.mx/teatro/mujeres-decididas-e-insistentes-que-lavan-y-remiendan-sus-propios-calzones/ . https://youtu.be/Z-rmpMIu860