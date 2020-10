'Rake”, serie australiana, en Sundance TV

CIUDAD DE MÉXICO.- En Rake (Rastrillo) sobresale un abogado, Cleaver Greene --interpretado por Richard Roxburgh--, con un portafolio de clientes muy peculiares, ya que todos son culpables. Su sed y adicción por los placeres de la vida (mujeres, drogas y dinero) lo descontrolan, y su única salvación es tomar los casos judiciales más controversiales, los que nadie se atreve a defender. Esta serie se transmite en Sundance TV e inició su primera temporada en la ABC1 de Australia en 2010 y va ya en su quinta etapa. El proyecto, producido por Essential Media and Entertainment, fue creado por Peter Duncan, Charles Waterstreet y el mismo Roxburgh. También actúan Caroline Brazier, Danielle Cormack, Matt Day, Russell Dykstra, Geoff Morrell y Adrienne Pickering. Cada episodio dura una hora. El personaje Grenne está muy bien recreado por Roxburgh, porque se mete en situaciones muy complicadas, incluso posee enormes deudas por el juego de apuestas. Además, su maldad no tiene límites. Su mejor amigo es Barney Meagher (Dykstra), pero Greene tiene relaciones con su esposa Scarlet, y Barney rompe relaciones con el abogado. En la segunda parte, Barney inicia un romance con la secretaria de Greene, Nicole. Ya para la tercera temporada se descubre que Barney y Nicole tendrán un hijo. En la tercera entrega de Rake, la exesposa judía de Barney, Scarlet (Danielle Cormack), tiene una corta relación con David Potter, otro abogado, pero éste con ambiciones políticas, quien enjuicia a Greene por no pagar los impuestos. Potter es miembro del Partido Laborista de Australia y llega a ser su líder. En la cuarta temporada Potter se postula para senador. También llama la atención Melissa Partridge (Adrianne Pickering), una prostituta que estudia derecho y ha ayudado a Greene porque está enamorada de él. Para la parte 2 de la serie, ella escribe un libro sobre su vida con el nombre de JM Doolan. En la temporada 3, ese libro se convierte en una película. En las últimas partes se muestra como una adicta a varias drogas y se embaraza. Todos los capítulos ofrecen historias que reflejan la situación política y la corrupción en Australia, algo muy interesante porque es un país rico por su economía, y además cuenta con una población indígena. El actor, escritor, director y productor australiano Roxburgh, nacido el 23 de enero de 1962, ha destacado como intérprete en la Compañía de Teatro de Sydney, y largometrajes y series de televisión realizadas en su nación. También es famoso en Hollywood. Es el menor de seis hijos y estudió economía en la Universidad Nacional Australiana en Canberra. Después aprendió actuación en el Instituto Nacional de Arte Dramático. Inició su fama en la miniserie Blue munder en 1995, donde fue el detective Roger Rogerson. Participó como Hugh Stamp en Misión, de John Woo. Dirigió su primera película Romulus, my father (2007), protagonizada por Eric Bana. Y en el Australian Film Institute 2013 ganó Mejor Actor por Rake.