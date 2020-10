La hilarante batalla de Trump contra inmigrantes (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un cortometraje satírico de ciencia ficción y fantasía que explora a través del humor negro y los efectos especiales, las hilarantes consecuencias del plan de Donald Trump de expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos y construir un enorme muro fronterizo empezó a circular el domingo en las redes sociales. Producido por M.A.M.O.N. (Monitor Against Mexicans Over Nationwide), en plan de comedia negra se desarrolla una desopilante batalla entre un Donald Trump robot mecha conducido por el propio Trump, y un montón de personajes estereotípicos. La lucha espectacular involucra armas extrañas, rivales hilarantes y clichés de la cultura latina y mexicana, como ser la quinceañera, el quetzalcoatl, la lucha libre, el mariachi, el chapulín colorado, etc. M.A.M.O.N. es parte del proyecto Wecanfxit, nuevo emprendimiento de la compañía productora uruguaya Aparato. Su misión es cambiar el mundo a traves de nuestras armas, las películas, los efectos visuales y la animación. Su eslogan: Hacer el mundo un lugar mejor, de a un pixel.