Son viables para el tráfico aéreo Santa Lucía y el AICM, afirma estudio encargado por Jiménez Espriú

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas del inicio de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dio a conocer un informe sobre la factibilidad aérea entre el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) y la base militar de Santa Lucía y confirmó que es posible que entre ambas terminales se puedan realizar entre 130 a 140 operaciones aéreas por día, el doble de la capacidad actual.

El informe fue elaborado por la empresa francesa Navblue, integrante de Airbus, fabricante de aviones y helicópteros de Europa, especializada en gestión de operaciones de vuelo y de tráfico aéreo, y por técnicos designados por el equipo del gobierno electo. Cuenta con 54 cuartillas que estarán disponibles en la página en internet www.lopezobrador.org.mx

Jiménez Espriú indicó que con este estudio técnico tanto la opción del NAIM en Texcoco como la operación simultánea de Santa Lucía y el AICM “son viables” y son las dos que estarán en la consulta que iniciará el 25 de octubre y culminará el 28 de este mismo mes.

“El estudio habla de que pueden operar ambos aeropuertos haciendo las modificaciones que deben conocerse en un estudio posterior. Son viables desde el punto de vista aéreo. Esto quiere decir que no hay problema de que vayan a haber accidentes. Este estudio demuestra que no hay riesgos de que choquen dos aviones”, afirmó Jiménez Espriú, en conferencia de prensa.

El ingeniero precisó que se trata sólo de la factibilidad aérea y que aún falta un estudio de tierra “para que los pasajeros no tengan que hacer enormes colas y todo lo que tiene que hacerse para que haya una eficiente atención a los pasajeros”.

Jiménez Espriú leyó una carta que suscribió él junto con el ingeniero José María Riobóo, dirigida al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en la que informan que “el estudio ratifica, por tanto, la viabilidad de las operaciones simultáneas en ambos aeropuertos”.

En la sesión de preguntas, recordó que “MITRE dijo que no eran viables (Santa Lucía y el AICM) porque podrían cruzarse las trayectorias (de los aviones) y podría haber accidentes; después hubo una modificación en su posición, diciendo que sí era viable, pero no con las frecuencias necesarias para desahogar la situación actual del aeropuerto”.

“Este es un estudio para demostrar que se pueden usar los dos aeropuertos y no chocan los aviones. No vamos a cometer la barbaridad de hacer una propuesta donde no haya una absoluta seguridad”, sentenció el futuro titular de la SCT.

Indicó que el estudio tuvo un costo de 159 mil dólares, que se obtuvieron del fondo del gobierno de transición y la selección de la compañía fue por asignación directa.

Gobierno de AMLO “honrará compromisos” con financieros y contratistas de Texcoco

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador “honrará sus compromisos” con los contratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construye en Texcoco, si se decide cancelar la obra, advirtió Javier Jiménez Espriú, tras sostener una reunión nocturna ayer con legisladores de Morena en el Senado de la República.

“Cuando uno adquiere un crédito hay una serie de puntos y dice que en caso de que suceda esto, tú te comprometes a hacer tal cosa. Eso es lo que vamos a hacer. Y en caso de los contratistas, obviamente la obra que han hecho la pagaremos y los gastos que han hecho, que no fueran recuperables, se los liquidaremos también”, afirmó Jiménez Espriú, en rueda de prensa.

Minimizó la oposición del titular de la OCDE, José Ángel Gurría, quien cuestionó la consulta que iniciará el próximo jueves 25 de octubre y destacó que en la propia bancada de Morena hay opiniones diversas, como la del senador Higinio Martínez, exalcalde de Texcoco, quien defendió el NAIM.

“Analizamos todas las críticas porque estas nos van a permitir resolver problemas antes de caer en un problema mayor, y las estamos analizando con todo cuidado, las estamos ponderando, y las estamos poniendo en una balanza de los pros y los contras en las opciones”, afirmó el futuro titular de la SCT.

“Ustedes se imaginan que dentro del grupo de Morena, hay opiniones diversas y hay, en la bancada, la libertad de expresarlas”, afirmó Jiménez Espriú.

Reiteró el mensaje del presidente electo López Obrador, quien el martes pasado afirmó que “el gobierno garantizaría, dentro del estricto apego al Estado de derecho, honrar los compromisos, tanto con los grupos financieros, como con los contratistas”.