Hay quien quisiera que se enjuiciara a Romero Deschamps, pero no hay denuncia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno no tiene registro de denuncia alguna contra el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, por su presunta responsabilidad en el robo de combustible.

“No tengo información y sí podría decirles que hay muchos rumores en estos tiempos, y es muy probable, aunque no lo descarto, que sea parte de la campaña que se produce por las circunstancias actuales”, dijo el mandatario en referencia a información difundida sobre que podría darse la detención del líder sindical. Nosotros no tenemos ninguna denuncia presentada en contra del dirigente de petróleos, esto sí se los puedo asegurar”.

Y recalcó:

“Entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde con lo que legalmente existe. No hay de parte de un gobierno, una denuncia, no hay pruebas, No significa impunidad, significa decir la verdad”, añadió.