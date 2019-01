TSJ presenta primera controversia contra presupuesto 2019 en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Mientras que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo acusó a los 15 diputados opositores que rechazaron su propuesta de presupuesto de querer frenar su proyecto político, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) presentó la primera controversia constitucional en contra del paquete económico aprobado por los legisladores morelenses la madrugada del miércoles.

De acuerdo con la información disponible, el TSJ advierte que el Congreso de Morelos por ley debería disponer del 4.7% del presupuesto anual del estado, sin embargo, los magistrados advierten que esto no ocurrió para 2019. Por ello, decidieron presentar una controversia constitucional, desde el 9 de enero pasado.

El magistrado Manuel Díaz Carbajal aseguró que no haber asignado ese presupuesto viola los artículos 32 y 40 de la Constitución local, que establece que se deben respetar y asignar el 4.7% del gasto programable a favor del TSJ.

“El presupuesto nos permitirá hacer frente a todas nuestras obligaciones del pago operativo, a seguir impulsando la implementación de los juicios orales en diferentes materias como la penal, familiar, mercantil, entre otras. Por ello confiamos en que nuestro máximo tribunal sea sensible a esta controversia porque se trata del ejercicio de nuestra actividad judicial”, aseguró Díaz Carbajal.

En tanto, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que los legisladores que rechazaron su propuesta de presupuesto y aprobaron una distinta buscan afectar a los morelenses, “si los diputados no quieren aprobar y ahora se quieren hacer las víctimas hablando de la ciudadanía y que ellos son de Morelos, hay que ponerlos a trabajar y ponernos de acuerdo, pero siempre va a pasar esto por intereses de varias personas; lo único que le digo a la gente y a los ciudadanos es que no les voy a fallar”.

Aseguró que la mayor afectación está en el recurso que debe entregarse a los municipios, incluidos tres de los cuatro denominados indígenas de reciente creación. Dijo que sólo cinco diputados, quienes no son parte del grupo de 15 que son opositores, fueron los únicos que acudieron a las reuniones donde el secretario de Hacienda fue a explicar y sustentar el presupuesto.

Por su parte, la diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, que no forma parte de los opositores, calificó la aprobación del presupuesto de este miércoles como “ilegal”, pues dijo no respetó la ley. Dijo que las irregularidades no sólo fueron de proceso legislativo sino de asignaciones. Pues hubo incrementos de egresos sin considerar los ingresos.

En ese sentido, el gobernador no descartó la posibilidad de vetar el presupuesto y en todo caso, aplicar el correspondiente del año 2018, como lo establece la ley. “Me da tanta tristeza que parece una romería ahí en el Congreso; traen acarreados, gente que realmente sirve para gritar y apoyar algunas decisiones de estos 15 diputados. Estamos firmes, y les vuelvo a reiterar, hay que ponernos a trabajar por la gente, nosotros no le vamos a hacer daño a la ciudadanía. Estamos cansados de lo mismo, que llega uno y llega otro”, sostuvo.

Insistió en que detrás de las decisiones de los legisladores hay intereses de grupos que pretenden beneficiarse de los morelenses. En cambio, dijo: “Yo no les voy a fallar, todo esto es decisión de ellos (los diputados), no es decisión de nosotros. Nosotros no le vamos a hacer daño a la gente y vamos a trabajar, si tiene que ser con el paquete (económico) 2018, con eso nos vamos a ir”, concluyó.

En tanto, el jefe de la oficina de la gubernatura de Morelos, José Manuel Sanz Rivera, aseguró que el objetivo de los 15 diputados locales que encabeza Tania Valentina Rodríguez Ruiz, es “desestabilizar al estado” al generar información falsa sobre la propuesta económica que hizo Blanco Bravo y que finalmente fue rechazada. Sin embargo, aseguró que esto no afectará el buen desempeño del gobierno.

La administración morelense no descartó recurrir la aprobación del presupuesto, del cual fue notificado oficialmente hasta ayer por la noche. De hecho, un grupo de diputadas fue directamente a entregar de forma oficial el paquete económico 2019.

Encabezadas por Tania Valentina Rodríguez, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, las diputadas se presentaron en el Palacio de Gobierno y entregaron oficialmente el paquete económico. La líder del grupo aseguró que la postura no es de confrontación con el Ejecutivo, sino que los diputados hicieron uso de su atribución de revisar la propuesta de presupuesto enviado por el gobernador.

De acuerdo con la ley de Morelos, una vez que el Ejecutivo tenga oficialmente el Paquete Económico aprobado por el Legislativo, tiene un plazo de 10 días para revisarlo y en su caso, realizar las observaciones, regresarlo al Congreso local para su nueva discusión y aprobación.