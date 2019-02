“Mi mitad+hot”, reality show con parejas homo y heterosexuales

CIUDAD DE MÉXICO.- (apro).- La actriz, modelo y conductora mexicana Lia Ferré estrenará en el canal de paga E! Entertainment el “reality show” Mi mitad+hot sobre parejas del mismo sexo y heterosexuales. Los entrevistará sobre su vida cotidiana, sus gustos y sus sueños.

Aquí no hay ganador o perdedor. Los invitados se tomarán selfies, las cuales serán evaluadas y votadas por la comunidad digital y personas en la calle, bajo un concepto discutible: qué pareja es la más “sexy”.

Los 13 episodios iniciarán el 25 de febrero a las 21:00 horas, pero habrá un preestreno el domingo 24 de este mes, después de la transmisión en vivo de la Alfombra roja E! Oscar.

En entrevista Ferré platica cómo será Mi mitad+hot, ya que tendrá a parejas del mismo sexo, “lo cual no es fácil” en la pantalla chica:

“Afortunadamente al no ser televisión abierta nos podemos dar esas licencias políticas maravillosas. Creo que estamos en un momento histórico y social donde ya se ha comprobado que entre más etiquetas nos pongamos, entre más limitaciones mentales nos imponemos los seres humanos, menos avanzamos.

“Nos encontramos en un punto, donde debemos aprender a aceptar lo que no entendemos, documentarnos un poco más, pero sobre todo respetar y construir más puentes y menos muros”.

Enseguida relata cómo surgió este proyecto televisivo:

“Estamos acostumbrados socialmente hablando a que en las parejas de repente se da el tema de la competencia laboral, a lo mejor quién gana más, qué puestos tienen, y eso muchas veces puede llegar a ser un arma de dos filos. En este caso, las parejas que van a participar con nosotros poseen un perfil muy peculiar, porque el hecho de retar a tú pareja y decir: ‘Vamos a un programa en donde no hay premios’, y para que la gente vote por cuál es el más sexy de los dos, la verdad es que es complicado, no es fácil tomar esa decisión. Además, las parejas son muy guapas y guapos, entonces eso lo vuelve todavía mucho más reñido, porque no sabes quién va a ganar, y lo otro es que es un programa interactivo en donde la gente, vía entrevistas de banqueta y redes sociales, escoge cuál es el más sexy, pero no saben nada de ellos”.

–¿Cómo es lo de la selfie?

–No se la toman desde su teléfono. Nosotros tenemos un espejo de 180 centímetros y que no pueden mover porque es una mole que pesa mucho¸ donde uno se para enfrente y se toma la selfie. No hay filtros, no hay nada y no se puede volver a tomar la selfie, es como salió, y así se va para que la gente vote.

“Eso también los saca un poquito de su zona de confort, porque al final como todo este tópico hedonista que ha venido alimentando las redes sociales y narcisista se pone aquí un poco a prueba. Y el que sale con menos votos lo sometemos a un cambio de look con unos especialistas de E! Enterteinement.

–¿Cómo fue la convocatoria para escoger a las parejas?

–La convocatoria se abrió en su momento, no se podía dar mucha información al ser la primera temporada, pero de los requisitos era que ya tuvieran un tiempo juntos, para poder trabajar con ellos en la entrevista, y estar abiertos al cambio de “look”, que no es negociable. Contamos con parejas de toda Latinoamérica.

“No me clavo mucho en la parte del morbo, porque no es la finalidad del programa. Creo que a más de alguno sí le va a servir de espejo”.

–¿Cómo no caer en el morbo o en el amarillismo?

–Soy cuidadosa en esa parte. No hago preguntas incisivas o que señalen algún tipo de conducta dentro de su entorno, porque al final, son parejas y muchas son matrimonios, no son noviazgos, entonces les hablo como cualquier pareja heterosexual. porque las trato con el mismo respeto. Yo empecé a modelar desde los once años de edad, y he tenido contacto con la gente de la comunidad gay toda mi vida. La verdad los trato con todo el respeto del mundo, son seres humanos, siempre he defendido los derechos de todo el mundo, y de los heterosexuales igual. Creo en la libertad, el amor y cuando los tengo ahí no hago ningún tipo de distinción, ni de comentarios.

–Entonces, ¿las redes son parte del programa?

–Me parece que la parte digital le viene a sumar a la televisión, porque nos ha vuelto mucho más cercanos a todos. Ya se puede tener contacto con el público directo, te cuentan cosas de primera mano. Vivimos en un mundo globalizado, donde lo que queremos es poseer más información y a la gente más cerca, y en un proyecto como éste lo reafirmamos, en donde jugamos con una pareja en el foro, y se podría contar con invitados o público que podría votar, pero con las redes podamos llegar a miles de personas que pueden votar y jugar con nosotros al mismo tiempo. ¡Eso es sensacional!

–¿Qué puede ofrecer Mi mitad+hot?

–No nos interesa divorciar a las parejas, sino al revés, que vengan a distraerse, porque no hay ningún tipo de incentivo más que el ven y diviértete, porque no hay un premio, no hay un pago y eso es bonito. Reflejamos la cultura popular.