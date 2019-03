“¡Consulta verdadera!”, gritan artistas en Foro de Consulta del Fonca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre rechiflas y gritos de artistas que exigían una “¡Consulta verdadera!” se interrumpió el “Foro de Consulta para la comunidad artística” del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), cuyo objetivo sería dar a conocer nuevos lineamientos en torno a la entrega de recursos para programas como el de Jóvenes Creadores.

Los asistentes, artistas en su mayoría, se molestaron entre otras cosas por no tener conocimiento del evento y llegar por aviso de conocidos y otros compañeros al patio Octavio Paz de la Biblioteca Vasconcelos donde se citó.

Ante la incredulidad de Edgar San Juan, subsecretario de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, y Roberto Frías, coordinador general del Fonca, quienes excusaron la presencia de Mario Bellatin, director del Fonca, los asistentes exigieron una “¡Consulta verdadera!”.

El acuerdo al que se llegó, tras la interrupción entre gritos, fue a convocar a mesas de trabajo, la primera de ellas para el 22 de este mes.

Tras videos e imágenes del encontronazo, autores como Emiliano Monge y Luis Felipe Fabre mostraron su desacuerdo a través de redes sociales.

Me he esforzado por escuchar lo que el gobierno quiere para el Fonca, partiendo de que es una instancia perfectible y de que entraña privilegios. Pero lo de hoy en el foro de consulta es tan inaceptable como patético. No se puede ser gobierno y no tener más que ocurrencias.

— Emiliano.Monge (@MongeEmiliano) March 7, 2019