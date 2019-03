Con doblete del “Chicharito”, el West Ham se impone 4-3 frente al Huddersfield Town

CIUDAD DE M脡XICO (proceso.com.mx).- El doblete del delantero mexicano Javier Chicharito Hern谩ndez dio el triunfo al West Ham 4-3 frente al聽Huddersfield Town durante la Jornada 31 de la Premier League.

Everyone wants a bit of Chicha! 馃槏 pic.twitter.com/JswiEdWram

— West Ham United (@WestHamUtd) March 16, 2019