SCJN decidirá ante controversia por ampliación de mandato en BC: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Pese a que se había declarado en “huelga de entrevistas” sobre la ampliación de mandato en Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que dirima dicha controversia.

El mandatario se encuentra en San Quitín, Ensenada y mediante sus redes sociales señaló:

En Baja California hay una controversia acerca de si dura dos o cinco años en el cargo el gobernador electo. Lo bueno es que ahora hay Estado de derecho y decidirá la SCJN. Antes eran dedazos y concertacesiones, aunque parece que ya se les olvidó a los conservadores. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 13, 2019

Y en un segundo mensaje reiteró que se viven tiempos de cambio.

Mándenles un telegrama, fax, correo electrónico, o como sea, pero avísenles que esto ya cambió. pic.twitter.com/9Aj5hAxNoh — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 13, 2019

El 11 de octubre, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario abordó el tema y dijo:

“Es algo incluso que me produce pena, me da pena porque no debe de estarse discutiendo sobre estos asuntos, hay que respetar lo que establece la Constitución, las leyes y lo que resuelvan las autoridades. Ya no es el tiempo de antes”.

