Hamilton se lleva el Gran Premio de México; “Checo” Pérez queda en séptimo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El piloto británico de la escudería Mercedes, Lewis Hamilton, conquistó el Gran Premio de México, aunque no pudo conseguir el título 2019 de la Fórmula 1.

Hamilton, quien arrancó en la tercera posición, tuvo una estrategia perfecta: presionó todo el tiempo al piloto de Ferrari, Sebastian Vettel -quien terminó en la segunda posición-, se mantuvo las 71 vueltas en los primeros sitios y sólo hizo una parada en pits.

A pesar del triunfo, Hamilton no pudo conquistar el campeonato de pilotos porque necesitaba ganar con una diferencia de 14 puntos a su coequipero Valtteri Bottas que finalizó en el tercero sitio.

