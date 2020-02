En 2020, López Obrador volverá a dar cuatro “informes”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que, al igual que en 2019, este año también dará cuatro “informes”

En concreto, el mandatario dijo que estos los ofrecerá el domingo 5 de abril, el miércoles 1 de julio, y los martes 1 de septiembre y 1 de diciembre.

“[…] Voy a informar puntualmente sobre todos los programas. Yo voy a estar informando cada tres meses. […] Entonces, ahí les doy a conocer cifras de todos estos programas, pero qué bueno que aquí estamos diariamente escuchando los planteamientos de ustedes”, declaró López Obrador durante su conferencia matutina de este miércoles.

En 2019, el tabasqueño realizó cuatro eventos a los que denominó “informe al pueblo de México”, los cuales se realizaron el 11 de marzo, con motivo de sus primeros 100 días de gobierno; el 1 de julio, al cumplirse el primer año de su victoria en las elecciones de 2018; el 1 de septiembre, el único al que está obligado a presentar por ley; y el 1 de diciembre, en su primer aniversario como presidente.

Salvo el del 1 de septiembre, dichos eventos se limitaron a un discurso en donde, en su mayoría, el mandatario se limitó a enumerar y destacar los programas que ha impulsado su gobierno, sin dar datos o cifras concretas.

Atribuye a feministas aumento de años de cárcel por feminicidios

Sobre el movimiento feminista en México, el presidente consideró que “los movimientos sociales son los que permiten que haya avances en el terreno de la justicia”.

Durante la conferencia matutina, un reportero preguntó al presidente si considera que fue gracias a las protestas de los colectivos feministas que este martes la Cámara de Diputados votara a favor de aumentar cinco años las penas por el delito de feminicidio.

“Si no hubiese tomado Villa y Zapata la Ciudad de México no se hubiese promulgado la ley agraria del 6 de enero de 1915 para garantizar el derecho de los campesinos a la tierra, sino hubiese habido Revolución no se hubiese contado con la Constitución del 17”, ejemplificó.

“Celebro que estos asuntos se ventilen, se discutan, que haya debate, que se conozcan las causas, que se profundice, porque antes no se hablaba de esto. Ahora hay una sociedad muy participativa”, añadió.

El presidente, quien apenas ayer señaló que estaría a favor de la creación de una fiscalía especializada en feminicidios, este miércoles no descartó enviar una iniciativa preferente al Congreso para la creación de una dependencia de esta naturaleza.

También insistió en atender las causas que originan la violencia, en “moralizar” la vida pública y criticó que “la izquierda” no tomara en cuenta a la familia.

“Yo insisto en que hay que atender las causas, en que sí debe de haber leyes severas, castigos, cárcel, medidas coercitivas, pero lo mero principal es luchar por una sociedad mejor”, indicó.

“Estoy convencido de que no sólo es una crisis por falta de bienes materiales, es una crisis por perdida de valores, y la familia es fundamental. La izquierda cometió el grave error de hacer a un lado a la familia y le dejó a la derecha, con toda su hipocresía, el tema de la familia. Nosotros consideramos que es fundamental mantener unida, integrada a la familia”, acotó.

Cuestionado sobre la posibilidad de impulsar medidas como integrar la historia del feminismo en los libros de texto, capacitar a los servidores públicos en perspectiva de género y una campaña amplia en la que se denuncie “la cultura machista”, López Obrador opinó que son muy buenas propuestas.

“Son muy buenas las tres y tienen que ver con nuestro plan de desarrollo y tienen que ver con lo que están desarrollando en la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres, pero vamos a hacer más concreto y llevar a la práctica lo que estás proponiendo”, respondió.

Se quedan las mañaneras

El jefe del Poder Ejecutivo dijo que de suspenderse las mañaneras harían “fiesta” los conservadores, por lo que descartó esa posibilidad.

Tras ser cuestionado por un reportero sobre si en el proceso electoral de 2021 se suspenderían las mañaneras para evitar que sea usada como tribuna con fines electorales con preguntas sembradas, el presidente dijo que no permitirá que se utilice con esos fines.

“No se van a tocar temas políticos electorales, no deben tocarse esos temas. Pero ¿suspender las mañaneras?, ¡imagínense! ¡Habría fiesta en ‘los conservas’! ¡Cuánto lo celebrarían! Nos tendrían nada más en el banquillo de los acusados”, señaló.

“Si así, vean la prensa hoy, ahí se los dejo de tarea, teniendo esta posibilidad de réplica, imagínense que no comunicáramos, que no ejerciéramos nuestro derecho a informar, nos quedaríamos en estado de indefensión, ¡cuántas calumnias!, se seguiría aplicando esto de que ‘la calumnia cuando no mancha tizna’, ósea que ahí sí que ofrezco disculpas por adelantado. Hasta estamos pensando que también el sábado y el domingo”, remató.

