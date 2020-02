Entrenadora me humilló y acosó, denuncia seleccionada mexicana de nado artístico (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La nadadora Teresa Ixchel Alonso García, alumna de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acusó de violencia verbal y sicológica, de humillación constante y discriminación, a los responsables de la selección nacional de natación artística.

A través de un video que difundió en Instagram, la atleta de alto rendimiento señala directamente a la responsable del representativo nacional, Adriana Loftus, y culpa de ello al presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, al considerar que conoce los antecedentes en dicha disciplina y no ha actuado al respecto.

“Soy orgullosamente una atleta mexicana de alto rendimiento, seleccionada nacional de natación artística. Llevo representando a México internacionalmente durante 12 años y 17 años practicando la especialidad.

“Durante los últimos años he sufrido de violencia verbal, sicológica, de humillación constante, de discriminación y todo esto ha llevado a tener un daño físico. Todo lo mencionado fue por parte de la persona que debería entrenarnos (Adriana Loftus). Literalmente me ha dicho varias veces que estoy gorda, chaparra y que tengo pierna corta”, expone la nadadora.

Sin mencionar por su nombre a la entrenadora, Alonso García añadió: “en repetidas ocasiones llegó a humillarme, acosarme y a ejercer violencia sicológica en contra mía. Todo esto llegó a afectarme como persona haciéndome tener una autoestima muy baja, ansiedad severa, depresión severa, llanto incontrolable e insomnio. A la par llegó a dañarme físicamente, provocando un sangrado que de tubo gástrico y juna anemia crónica.

La atleta dijo que Todorov lleva tiempo sabiendo de todo el acoso que se padece en el equipo nacional.

“Mi objetivo, con este video, es buscar un cambio. Amo a mi país y creo en el potencial que tiene, pero por cosas como éstas se rompen los sueños mexicanos. No quiero que nadie se sienta como yo me he sentido en este momento, y muchísimo menos quiero que alguien más viva por lo que yo viví”.

