La WNO retira nombre de Plácido Domingo de programa de entrenamiento para jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ópera Nacional de Washington (WNO, por sus siglas en inglés) anunció que, “a la luz de los acontecimientos recientes”, el nombre de Plácido Domingo fue retirado de un programa de entrenamiento para jóvenes.

De acuerdo con un despacho informativo de AP, Domingo fue la figura principal de la WNO de 1996 al 2011, primero, como director artístico, y luego, como director general. En 2002 creó el llamado Programa de Jóvenes Artistas Domingo-Cafritz, cuyo nombre hacía honor al tenor y a la Fundación Morris y Gwendolyn Cafritz.

La semana pasada, el Sindicato Estadunidense de Artistas de la Música (AGMA, por sus siglas en inglés), que representa a los cantantes de ópera, señaló que su investigación de cuatro meses detectó que el superastro de 79 años se había “involucrado en actividades inapropiadas, desde coqueteo hasta avances sexuales, dentro y fuera del sitio de trabajo”. Con base en sus hallazgos, abundó, Domingo “pagaría multas”, sería suspendido del gremio por 18 meses y se sometería a un programa contra el acoso sexual.

Tras los resultados de la investigación, el barítono español se disculpó con las mujeres que lo acusaron de conducta sexual inapropiada, luego de que por meses rechazó las acusaciones. “Quiero que sepan que lamento de verdad el dolor que les causé. Acepto plena responsabilidad por mis acciones”, sostuvo.

Dos días después, cuando varias compañías españolas cancelaron sus actuaciones, emitió un segundo comunicado diciendo que su “disculpa fue sincera y de todo corazón”, pero que había generado una falsa impresión. “Nunca me he comportado agresivamente con nadie, y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie”.

La WNO mencionó que su Programa de Jóvenes Artistas Domingo-Cafritz ahora se llamará Cafritz Young Artists of Washington National Opera, y reconoció “el singular legado artístico del señor Domingo y su contribución al campo de la ópera y a la WNO”.

