“Polkas Lokas” en la Fonoteca Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La sala Murray Schafer de la Fonoteca Nacional coyoacanense fue el espacio idóneo para que el acordeonista, tecladista y compositor Humberto Álvarez y su grupo Tonantizn ofrecieran la noche del miércoles 11 de marzo el concierto audición con Polkas Lokas con sus más recientes creaciones sonoras.

Junto a Tonantzin, participaron los periodistas de rock David Cortés (recuperado ya de estar enfermo), Javier Hernández Chelico de La Jornada y Rafael González Villegas (El Señor González), ex integrante del grupo Botellita de Jerez, quienes hablaron de la carrera de Humberto Álvarez. El audio de dicha presentación fue grabado para enriquecer el acervo de la Casa de los Sonidos de México, el cual se puede consultar en la Audioteca Octavio Paz, ubicada en sus instalaciones y en la página de Facebook FonotecaNacionalMexico.

Cabe destacar que Álvarez es hijo del popular Tío Herminio, nombre artístico de Herminio Álvarez Rodríguez, excelente pionero en la música infantil en México (“Las rejas de Chapultepec”) y su madre Ana María Gutiérrez, cantante y actriz conocida como La mujer hecha melodía.

A finales de los setentas, Álvarez militaba en el Grupo Lambda de Liberación Homosexual. En el contexto de las luchas por la diversidad sexual en México y la organización de la primera Marcha del Orgullo Gay. Formó junto a los músicos Walter Schmidt y Jorge Velasco el grupo M.C.C. (Música y Contra Cultura). En 1985 integró el grupo Casino Shanghai y en 1985 participó en el disco Comala, del difunto Jorge Reyes.

Ya desde hace un año, el 7 de abril de 2019, Tony Spinotti publicó una entrevista muy interesante con Humberto Álvarez, en el sitio internet Primero fue el sonido, donde el compositor explicó pasajes trascendentes de su trayectoria, anunciando Polkas Lokas y otros momentos de su vida que bien vale la pena recordar, aunque sea de forma sucinta, en esta columna.

–¿Qué sensación te deja hoy día el haber formado o participado en proyectos hoy considerados de culto como M.C.C. Música y Contra Cultura, Casino Shangai o Sangre Asteka?

–Cada uno de esos proyectos fue importante para mí en su momento. Casino Shanghai fue un nombre sugerido por Walter Schmidt con quien tengo una amistad desde los 7 años. Originalmente, en 1985, era un performance en el legendario “Disco Bar El 9” de la Zona Rosa. Yo realicé tres composiciones para ponerlas en unos poemas de un chavo griego de apellido Gat que vivía en Nueva York … parece que él le había “prestado” dichos poemas a la cantante del grupo.

“Fue en 1980 que un servidor le dio vida a M.C.C. (Música y Contra Cultura), le di el nombre y el nombre –a su vez– le dio una línea ideológica que se plasmó en sus letras y en mi congruencia con mis principios en la vida, los cuales fueron adoptados por los otros miembros de la banda. Sangre Asteka fue también una creación mía: le di nombre y fue el primer grupo en México en hacer rock con acordeón, esto en 1986. Sigo tocando el acordeón y los teclados hasta la fecha.

–¿De qué manera cambio tu vida Malinalco, luego de alejarte un poco de los escenarios?

— En 1992 mi situación espiritual y física pasaba por una crisis…tuve la oportunidad de irme a vivir a Malinalco y ahí se me abrieron las puertas para cambiar de vida, hacer una música diferente y vivir experiencias con substancias sagradas que me cambiaron la percepción de la realidad. Mi estancia en Malinalco marcó un parteaguas en mi vida. Aprendí mucho. Yo soy antes y después de Malinalco.

–Háblanos un poco de la Sonoterapia, disciplina a la cual has dedicado los últimos años de tu vida.

–Tuve mi primer cuenco de metal en el año de 1997 cuando pasaba una temporada en Nueva York y un amigo me los mostró por primera vez. Quedé fascinado, impresionado por la profundidad de sus vibraciones y de inmediato fui a comprar uno. A partir del año 2002, ya viviendo en Malinalco, tuve oportunidad de empezar a hacer Sonoterapia anti-estrés cuando una familia de amigos cercanos había tenido un terrible accidente automovilístico y yo los invité a casa para hacerles una sesión de terapia de sonido… mi formación profesional como músico y mi intuición me ayudaron a darles un beneficio a mis amigos afectados.

“Unos días después de dicha sesión al hablar con ellos me comentaban su experiencia favorable durante mi sesión y me di cuenta que había un gran potencial de ayuda y beneficio por medio de ciertos sonidos. Eso me animó a estudiar técnicas terapéuticas y estudiar más los fenómenos psico-acústicos de los cuencos. Luego empecé a conseguir más y más…tanto de metal como de cuarzo. Además de Tuning Forks Diapasones. Yo había hecho un diplomado en masaje terapéutico y durante un año pude aprender diversas técnicas para beneficiar el cuerpo. Todo eso ayudó bastante en mi carrera en la Sonoterapia antiestrés. Luego fui tomando diversos cursos en California, Colorado y Vancouver.

–Continuamente subes mucho material musical a tus canales y mucho de ello es inédito, desde cortes más ambientales, experimentales y hasta folclóricos. ¿Más adelante veremos alguna de estas piezas cristalizadas en algún o algunos álbumes?

–Como te comentaba antes, ya estoy grabando un nuevo disco con mi nueva banda…música y letra originales de un servidor…el disco se llama Polkas Lokas pues incluye cuatro piezas inspiradas en estilos de la música tradicional norteña con un tratamiento fuera de lo común. Hay otras piezas que siguen más la línea de Sangre Asteka y otras con teclado…

–¿Qué sigue para Humberto Álvarez?

–Hacer crecer mi felicidad y compartirla con la gente.

[© Copyright © 2017 Primero fue el sonido. Todos los derechos reservados. https://primerofueelsonido.com/2019/04/07/humberto-alvarez-aportes-a-la-musica-en-mexico/ y ver también liga de Proceso: https://www.proceso.com.mx/147343/comala-musical-de-jorge-reyes]

