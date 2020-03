Cancelan diálogo en Filosofía y Letras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras (MOFFyL) cancelaron el diálogo que sostendrían con las autoridades universitarias, durante la sesión del Consejo Técnico pactado para este jueves 19 de marzo.

En un comunicado, las MOFFyL denunciaron que las autoridades cambiaron los términos acordados, al informar que al terminar la sesión del Consejo Técnico se haría una sesión deliberativa sin la participación de las estudiantes.

Advirtieron que para establecer diálogo, las autoridades deben permitir su participación para que se discutan sus demandas, ya que el Consejo Técnico por sí solo funciona para “perpetuar medidas represoras y reivindicar el ineficiente trabajo del director de la facultad (Jorge Linares).

“Nuestras demandas no son escuchadas, no estamos dispuestas a ceder a sus imposiciones bajo ningún contexto, por lo tanto, condicionamos la Sesión del Consejo Técnico con MOFFyL a que las clases virtuales no se realicen”, sostuvieron.

“Aprovechan la pandemia”

Las estudiantes de Filosofía y Letras explicaron que las autoridades se están “colgando” de la pandemia de coronavirus para anular el proceso político que se está gestando desde el 4 de noviembre, día en que tomaron la facultad.

Insistieron en que el paro no es por gusto o capricho, sino un acto de resistencia a muchos años de violencia sistemática dentro y fuera de la universidad.

“No somos delincuentes, no somos criminales, estamos rotas, cansadas y desgastadas, queremos regresar a clases pero nos negamos a hacerlo en condiciones no dignas, ni bajo las normas patriarcales que rigen esta universidad”, manifestaron. (Manuel Alejandro Godínez López)

